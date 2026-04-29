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चूल्हे पर खाना बना लोगी...सात फेरों से पहले दूल्हे ने दुल्हन से लिया वचन, जवाब सुनकर सभी हैरान

Apr 29, 2026 03:15 pm ISTDinesh Rathour त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)
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बाराबंकी में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत ने शादी में सात फेरे से पहले ही दूल्हे को अपनी होने वाली दुल्हन से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पूछने को विवश कर दिया। जयमाल के स्टेज पर ही दूल्हे ने दुल्हन से पूछा कि क्या लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना पाओगी।

चूल्हे पर खाना बना लोगी...सात फेरों से पहले दूल्हे ने दुल्हन से लिया वचन, जवाब सुनकर सभी हैरान

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत ने शादी में सात फेरे से पहले ही दूल्हे को अपनी होने वाली दुल्हन से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पूछने को विवश कर दिया। जयमाल के स्टेज पर ही दूल्हे ने दुल्हन से पूछा कि क्या लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना पाओगी। अकस्मान दूल्हे के सवाल से वहां मौजूद दुल्हन के घर वाले सकपका गए लेकिन दुल्हन ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि चूल्हे पर खाना भी बना लूंगी और जरूरत पड़ी तो खेत में भी काम कर सकती हूं। जिले में यह शादी इस समय चर्चा का विषय बन गई है। दूल्हे की शर्त मानने के बाद जयमाल का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ।

बाराबंकी जिले के थाना लोनी कटरा क्षेत्र के ग्राम खैरा बीरू गांव में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। यहां रहने वाले दूल्हे अशोक कश्यप की बारात गत 27 तारीख को ग्राम खानपुर पोस्ट मवई थाना मौरवा जिला उन्नाव को गई थी। अशोक कश्यप पुत्र देवीदिन कश्यप ने शादी के सात फेरे लेने से पहले अपनी होने वाली दुल्हन लक्ष्मी कश्यप पुत्री रामनरेश कश्यप के सामने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसने वहां मौजूद लोग हतप्रभ हो गए।

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गैस सिलेंडर के लिए हुई परेशानी

शादी के दिनों में दूल्हे अशोक कश्यप को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक गैस एजेंसी के चक्कर काटने पड़े, लंबी लाइन में लगना पड़ा और फिर भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाया। इस परेशानी ने दूल्हे अशोक कश्यप को इतना प्रभावित किया कि उसने शादी से पहले ही अपनी भविष्य की गृहस्थी को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया। जयमाल से ठीक पहले दूल्हे अशोक कश्यप ने दुल्हन लक्ष्मी कश्यप से शर्त रखते हुए कहा कि अगर भविष्य में रसोई गैस सिलेंडर की ऐसी ही किल्लत हो जाए, तो क्या वह चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार रहेंगी, यह सवाल सुनकर वहां मौजूद बाराती और घराती कुछ पल के लिए चौंक गए, लेकिन दुल्हन लक्ष्मी कश्यप ने बिना हिचकिचाए इस शर्त को स्वीकार कर लिया।

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रीति रिवाज के साथ पूरी की जयमाल की रस्म

दुल्हन के इस जवाब ने न सिर्फ दूल्हे को संतुष्ट किया, बल्कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। इसके बाद पूरे रीति-रिवाज के साथ जयमाल की रस्म पूरी हुई और शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अशोक कश्यप के पिताजी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में अनामिका इंडियन गैस की एजेंसी है। शादी के पहले बेटा अशोक कश्यप कई बार गैस लेने के लिए गया तो लाइन में लगते- लगते गैस खत्म हो जाती थी और दूसरे दिन जब जाते थे तो काफी लंबी लाइन लगी होने के कारण फिर गैस नहीं मिलती थी। गैस की समस्या से परेशान होकर शादी का कार्यक्रम लकड़ियों के भरोसे से ही संपन्न हो पाया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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