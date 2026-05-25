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जहर देने से पहले करंट दिया, बूफर पर गाने बजाए; पति की प्रॉपर्टी कब्जाना चाहती थी कातिल आंचल

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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पुलिस के मुताबिक आंचल ने पवन की हत्या के लिए कई दिन पहले से योजना बनानी शुरू कर दी थी। आंचल के प्रेम संबंध पति पवन के ही तहेरे भाई सुखपाल सिंह के  बेटे अंकित से हो गए थे। आंचल और अंकित के बीच अवैध संबंधों का पता परिवार को चल गया था, पवन इसका विरोध करता था।

जहर देने से पहले करंट दिया, बूफर पर गाने बजाए; पति की प्रॉपर्टी कब्जाना चाहती थी कातिल आंचल

मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र निवासी फर्मकर्मी पवन की हत्या उसकी पत्नी, साली, भतीजे और साली के प्रेमी ने बहुत ही निर्ममता से की थी। आरोपियों ने पहले पवन के साथ मारपीट कर उसे जहर पिलाने की कोशिश की। विरोध करने पर कमरे में तेज आवाज में बूफर पर गाने बजाकर पवन के हाथपैर बांध दिए। बाद में उसे करंट के झटके दिए। जब वह बेसुध सा हो गया तो जहर पिलाकर सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मझोला पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेशकर भेज जेल दिया।

एएसपी/सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह चौक के पास हाईडिल कालोनी में रहने वाले मैनाठेर के गांव बघी गोवर्धनपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने शनिवार देर रात अपने छोटे भाई पवन की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पवन की पत्नी आंचल, उसकी बहन शिखा, अंकित और अजय दिवाकर को आरोपी बताया था। आरोप लगाया था कि पवन की पत्नी आंचल का गांव बघी गोवर्धनपुर में रहने वाले उसके तहेरे जेठ के बेटे अंकित से प्रेमप्रसंग चल रहा था।

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पवन को इसका पता चला तो वह विरोध करने लगा। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि अवैध संबंध में बाधक बनने और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आंचल ने अपने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके प्रेमी अजय दिवाकर के साथ मिलकर साजिश के तहत पवन के साथ मारपीट कर करंट के झटके दिए फिर जहर देकर सीढ़ियों से नीचे धकेल कर उसकी हत्या कर दी।

पति संपत्ति कब्जाना चाहती थी आंचल

एएसपी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार और अपराध निरीक्षक मुजम्मिल खां ने पवन की हत्या की आरेापी पत्नी आंचल, मैनाठेर के गांव बघी गोवर्धनपुर निवासी उसके प्रेमी अंकित, उसकी बहन शिखा और शिखा के प्रेमी मझोला के जयंतीपुर निवासी अजय दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। यह भी बताया कि हत्या के बाद जहर इसलिए दिया ताकि पवन की मौत आत्महत्या लगे और उसकी संपत्ति पत्नी को मिल जाए। एएसपी अभिनव द्विवेदी ने बताय कि पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

आंचल और अंकित के बीच रोड़ा बन रहा था पवन

पुलिस के अनुसार शातिर आरोपी आंचल ने पवन की हत्या के लिए कई दिन पहले से योजना बनानी शुरू कर दी थी। दरअसल 24 वर्षीय आंचल के प्रेम संबंध पति पवन के ही तहेरे भाई सुखपाल सिंह के 22 वर्षीय बेटे अंकित से हो गए थे। जबकि पवन की 18 वर्षीय साली के प्रेम सबंध मझोला के जयंतीपुर निवासी अजय दिवाकर से थे। आंचल और अंकित के बीच अवैध संबंधों का पता परिवार को चल गया था, पवन इसका विरोध करता था। लेकिन जब आंचल को लगा कि पति पवन उसके प्रेम संबंध में बाधक बन रहा है तो उसने अपने प्रेमी अंकित से शादी करने और पति की संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी।

पूर्वनियोजित योजना के तहत वारदात को दिया अंजाम

एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि हत्या की योजना बनाने के बाद पूर्वनियोजित योजना के तहत वारदात वाले दिन से 5-6 दिन पहले ही आरोपी आंचल अपनी बहन शिखा को बुलाकर अपने घर ले आई। इसके बाद शुक्रवार को शाम करीब 7:30 बजे दोनों बहनों ने अपने-अपने प्रेमियों अंकित और अजय को बुलाकर घर के कमरे में छिपा दिया। पवन ड्यूटी वापस लौटा तो चारों ने उसे पकड़ लिया। विरोध पर साली शिखा ने उसकी आवाज को दबाने के लिए बूफर पर तेज आवाज में गाने बजा दिए। बाद में कमरे में रखे स्टेब्लाइजर से करंट के झटके दिए।

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