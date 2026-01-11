Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBefore Pankaj Chaudhary arrival challenge in Kanpur BJP is to end dispute between mayor and councillors
पंकज चौधरी के आने से पहले कानपुर भाजपा में खलबली, क्या मेयर और पार्षदों के बीच विवाद खत्म होगा?

पंकज चौधरी के आने से पहले कानपुर भाजपा में खलबली, क्या मेयर और पार्षदों के बीच विवाद खत्म होगा?

संक्षेप:

भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 16 जनवरी को कानपुर आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना भर से पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों में खलबली मची है। इस बीच महापौर-पार्षद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

Jan 11, 2026 08:36 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 16 जनवरी को कानपुर आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना भर से पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों में खलबली मची है। इस बीच महापौर-पार्षद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी पदाधिकारियों के सामने चुनौती है कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले ही नगर निगम की यह रार खत्म करा ली जाए।

प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र के जिम्मेदार 842 पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे और मिशन-2027 फतह के लिए ऊर्जा भरेंगे। इस बीच पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी इस बात पर आशंकित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले ही यह रार नया मोड़ ले ले। इसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक दोनों पार्षद पवन गुप्ता और अंकित मौर्या का सदन से निष्कासन वापस नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य तीन बिंदुओं पर जो सहमति प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में बनी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ।

पार्षद न्याय के लिए लगातार संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। यह अलग बात है कि पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। बताते चलें कि प्रभारी मंत्री ने सात जनवरी को ही दो चरणों में महापौर प्रमिला पांडेय, उनके बेटे अमित पांडेय बंटी और बागी पार्षद अंकित मौर्या, पवन गुप्ता, विकास जायसवाल, आलोक पांडेय, लक्ष्मी कोरी व हरिस्वरूप निक्की के साथ मैराथन बैठक की थी। दोनों जिलाध्यक्षों को इस रार को खत्म कराने के लिए उसी दिन कहा था।

सांसद भोले से मिले पांच बागी पार्षद

सदन से निलंबित पार्षद समेत पांच पार्षदों ने शनिवार को भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले से आवास में मुलाकात की। चाय पर चर्चा भी हुई। पार्षदों ने सारी बातें और रार की शुरुआत से लेकर अब तक के घटनाक्रम से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह संगठन स्तर पर इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसकी जानकारी जब पार्टीजनों को हुई तो तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं। मुलाकात करने में शामिल बागी पार्षद लक्ष्मी कोरी ने मुलाकात की पुष्टि की मगर यह भी कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
