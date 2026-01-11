पंकज चौधरी के आने से पहले कानपुर भाजपा में खलबली, क्या मेयर और पार्षदों के बीच विवाद खत्म होगा?

संक्षेप: भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 16 जनवरी को कानपुर आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना भर से पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों में खलबली मची है। इस बीच महापौर-पार्षद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 16 जनवरी को कानपुर आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना भर से पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों में खलबली मची है। इस बीच महापौर-पार्षद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी पदाधिकारियों के सामने चुनौती है कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले ही नगर निगम की यह रार खत्म करा ली जाए।

प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र के जिम्मेदार 842 पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे और मिशन-2027 फतह के लिए ऊर्जा भरेंगे। इस बीच पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी इस बात पर आशंकित हैं कि कहीं ऐसा न हो कि प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले ही यह रार नया मोड़ ले ले। इसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक दोनों पार्षद पवन गुप्ता और अंकित मौर्या का सदन से निष्कासन वापस नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य तीन बिंदुओं पर जो सहमति प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में बनी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ।

पार्षद न्याय के लिए लगातार संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। यह अलग बात है कि पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। बताते चलें कि प्रभारी मंत्री ने सात जनवरी को ही दो चरणों में महापौर प्रमिला पांडेय, उनके बेटे अमित पांडेय बंटी और बागी पार्षद अंकित मौर्या, पवन गुप्ता, विकास जायसवाल, आलोक पांडेय, लक्ष्मी कोरी व हरिस्वरूप निक्की के साथ मैराथन बैठक की थी। दोनों जिलाध्यक्षों को इस रार को खत्म कराने के लिए उसी दिन कहा था।