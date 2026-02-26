पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का एक और फैसला, इस जिले के गांव का बदला जाएगा नाम
यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। हरदोई, फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत के बाद अब सीएम योगी ने आगरा के एक गांव का नाम बदला जाएगा। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स के सीएमओ ऑफिस हैंडल पर जानकारी दी गई।
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। हरदोई, फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत के बाद अब सीएम योगी ने आगरा के एक गांव का नाम बदला जाएगा। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स के सीएमओ ऑफिस हैंडल पर जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि आगरा जिले के गांव नगला बहरावती का नाम बदलने का फैसला किया गया है। किरावली तहसील में आने वाले इस गांव को अब नगला बहरावती की जगह पृथ्वीपुरा के नाम से जाना जाएगा। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
इसी साल दो ग्राम पंचायतों का भी बदला गया था नाम
बीती 31 जनवरी को सीएम योगी ने हरदोई और फिरोजाबाद जिले की दो ग्राम पंचायतों का नाम बदलने का फैसला लिया था। सीएम योगी ने बताया था कि हरदोई और फिरोजाबाद जिले की दोनों ग्राम पंचायतों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी थी। पोस्ट में लिखा था, जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखंड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर और हरदोई के जिले के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला लिया है।
हरदोई की ग्राम पंचायत का नाम बदलने के लिए पिछले साल भेजा गया था प्रस्ताव
एक साल पहले अप्रैल में हरदोई जिले की हाजीपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। जिला पंचायत की बैठक में हाजीपुर ग्राम पंचायत का नाम सियारामपुर किए जाने के लिए जिला पंचायत ने अनुमोदन किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। दरअसल भरावन विकास खंड की हाजीपुर ग्राम पंचायत प्रधान गुज्जोदेवी द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंडलायुक्त को गांव में एक भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग का न होने के कारण गांव का नाम बदल कर सियारामपुर किए जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के समक्ष रखा गया। उस दौरान सदन ने प्रस्ताव पारित कर डीएम द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व विभाग के साथ ही मंडलायुक्त को भिजवाए जाने का प्रस्ताव हर्ष ध्वनि से पारित किया था। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने सदन को बताया था कि 209 परिवार एवं 1118 आबादी वाले गांव के ग्रामणों की मांग पर हाजीपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया था।
