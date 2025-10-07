हत्या से पहले पूजा ने फिल्मी गीत पर बनाई रील, लोग बोले-‘कातिल नागिन’; पूछा- आप महामंडलेश्वर कैसे?

फेसबुक पर पूजा ने आईडी बना रखी है। 3400 से अधिक लोग इस पर जुड़े हुए हैं। यहां पूजा की ओर से कई रील्स डाली गई हैं। हत्या से पहले पूजा ने एक रील डाली, जिसमें वह हवन यज्ञ के सामने बैठी हैं। इस पर लिखा कि जीना मरना सुख दुख हार जीत, अब सोचना छोड़ दिया... क्योंकि मां तेरे प्यार में तुझसे ही बन गए।

यूपी के अलीगढ़ में बाइक शो रूम के मालिक अभिषेक गुप्ता के हत्याकांड में फरार पूजा की तलाश में एक तरफ पुलिस की चार टीमें तीन राज्यों में दबिश दे रही हैं तो दूसरी तरफ इस घटना के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी बीच पूजा की फेसबुक आईडी के पोस्ट भी चर्चाओं में हैं। हत्या से पहले पूजा ने फिल्मी गीत पर रील बनाकर डाली थी। इस पर लोगों ने कमेंट करते हुए उसे कातिल नागिन तक बताया है।

महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती (डॉ. पूजा शकुन पांडेय) के नाम से फेसबुक पर पूजा ने आईडी बना रखी है। इस पर 3400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहां पूजा की ओर से कई रील्स डाली गई हैं। हत्या से पहले पूजा ने एक रील डाली, जिसमें वह हवन यज्ञ के सामने बैठी हैं। इस पर लिखा कि जीना मरना सुख दुख हार जीत, अब सोचना छोड़ दिया... क्योंकि मां तेरे प्यार में तुझसे ही बन गए। इसी के साथ क्यूं तेरे ही ख्वाब अब बुनता हूं हर पल गीत भी लगाया गया है। इस पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि पुलिस ढूंढ रही है। जब आप विवाहित हैं तो नाम के आगे महामंडलेश्वर कैसे लिख सकती हैं। एक अन्य ने लिखा कि अगर फिल्मी गीतों का शौक है तो शादी करके गृहस्थ जीवन जीओ। इस ढोंग की कोई जरूरत नहीं है।

प्रकृति के साथ रोमांस ही सच्चा प्यार और जिंदगी पूजा ने इससे पहले भी तमाम रील बनाकर डाली हैं। इनमें कहीं वह अस्पताल में इलाज कराते नजर आ रही हैं तो कहीं नदी किनारे खड़ी हैं। एक पोस्ट पर लिखा है कि प्रकृति के साथ रोमांस ही सच्चा प्यार और जिंदगी है। इसके साथ कुछ तो बता ऐ जिंदगी गीत को लगाया गया है।