एमएलसी चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' नारे के साथ बड़ा अभियान

एमएलसी चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को बुलंद करते हुए 49 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और इन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। इसके साथ ही एमएलसी के लिए नए वोटर भी बनाए जाएंगे। इसका टार्गेट भी फिक्स किया गया है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 7 Oct 2025 11:14 PM
उत्तर प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक विधानपरिषद (एमएलसी) चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। "वोट चोर, गद्दी छोड़" नारे को बुलंद करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश से 49 लाख हस्ताक्षर जुटाकर दिल्ली भेजे जाएंगे। प्रदेश कार्यालय में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की। जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। विधान परिषद चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति तय की गई।

बैठक में फैसला लिया गया कि स्नातक-शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस तकरीबन सवा दो लाख मतदाता बनाएगी। मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसके आदेश सभी जिला-शहर अध्यक्षों को दिए हैं।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को प्रयाग, पूर्वांचल और अवध जोन के जिला-शहर अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। संगठन की मौजूदा स्थिति और संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया गया। सभी जिला-शहर अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरे मनोयोग से 2027 के विधान सभा चुनावों की तैयारियां करें। अगले साल प्रस्तावित स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनावों के लिए मतदाता बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला व शहर अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों से वोटर फॉर्म भरवाकर ज्यादा से ज्यादा वोटर बनवाएं।

कांग्रेस ने उन्हें साफ किया करीब सवा दो लाख मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच सक्रिय संवाद स्थापित किया जाए। उन्हें विश्वास दिलाते हुए आश्वस्त करना होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही शिक्षकों के अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था की मजबूती और बेरोजगारी के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। अजय राय ने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की सूची तैयार करें और उसकी समीक्षा करें। संपर्क अभियान चलाएं। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटें।

मनाई गई वाल्मीकि जयंती

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। अविनाश पांडे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी तपस्या, ज्ञान के माध्यम से समाज को समानता, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह न केवल रामायण के रचयिता थे, बल्कि समाज में समरसता और मानवता के प्रतीक भी थे।

