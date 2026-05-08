शादी से पहले युवक ने पुलिस से कहा बचा लो, घर जमाई बनाना चाह रहे
शादी से पहले युवक ने पुलिस से कहा कि ससुरालियों से बचा लो। युवक ने अपनी ससुराल के लोगों पर मानसिक प्रताड़ना, शादी का पूरा खर्च उठाने और घर जमाई बनने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।
खुशियों के माहौल में उस वक्त खलल पड़ गया जब एक मंगेतर को अपने ही होने वाले ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस की शरण लेनी पड़ी। मामला यूपी के लखनऊ में निगोहां थाने के गौतमखेड़ा का है, जहां एक युवक ने अपनी ससुराल के लोगों पर मानसिक प्रताड़ना, शादी का पूरा खर्च उठाने और घर जमाई बनने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। ससुरालीजनों की हरकत से मानसिक रूप से परेशान पीड़ित ने निगोहां थाने की पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।
निगोहां गौतमखेड़ा निवासी पीड़ित युवक का विवाह नगराम के डिघारी गांव (वर्तमान निवासी कानपुर के किदवई नगर) की एक युवती से 13 मई को होना है। युवक के मुताबिक एक मई को गोद भराई, वरीक्षा का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान युवक ने अपनी होने वाली पत्नी को करीब सवा लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण उपहार में दिए। युवक का आरोप है कि सभी रस्में पूरी होने के बाद से ही कन्या पक्ष लोगों के तेवर बदल गए।
कानपुर बारात ले जाने की जिद
पीड़ित युवक का आरोप है कि पहले शादी डिघारी गांव से होनी तय हुई थी, लेकिन अब ससुरालीजन उन पर बारात कानपुर ले जाने का दबाव बनाने लगे हैं। साथ ही ससुराल पक्ष चाहता है कि शादी का पूरा खर्च पीड़ित खुद उठाए। यही नहीं विवाह के बाद घर जमाई बनकर रहे। युवक ने जब इन अनुचित मांगों का विरोध किया तो आरोप है कि उसे फोन पर अपमानित और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
कार्ड भी बांटे जा चुके, अब बढ़ी परेशानी
पीड़ित ने बताया कि शादी की तारीख तय होने के बाद उसने विवाह के कार्ड छपवाए थे। उसने और परिवारीजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों को निमंत्रण भी दे दिया है। अब अचानक नई शर्तें सामने आने से वह और उसके परिवारीजन गहरे सदमे व असमंजस में हैं। परिवार के सामने सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
शादी की तारीख नजदीक आते देख युवक और उसका परिवार काफी तनाव में है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि युवक की ओर से शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करेंगे। तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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