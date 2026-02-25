होली से पहले ही चढ़ा सुरुर, बहनोई ने चैले से पीट-पीटकर ले ली साले की जान

बिहार का सूरज अपने बहनोई मंगल और उसके चचेरे भाई आकाश के साथ बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के पास ईंट भट्ठा पर काम करता था। ये सभी भट्ठे पर ही कोठरी बना कर रहते हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे नशे की हालत में सूरज और आकाश से विवाद हुआ।

नशा करने वालों पर होली से पहले ही सुरुर चढ़ने लगा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बहनाई द्वारा साले की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने की खबर सामने आई है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर गांव के पास स्थित एक भट्ठे पर एक मजदूर की उसके बहनोई ने विवाद के दौरान लकड़ी के चैले से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी बहनोई मंगल को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि उसका चचेरा भाई वहां से भागने में कामयाब रहा।

बिहार प्रांत के थाना सदर धरमगंज किशनगंज निवासी सूरज (उम्र 32 वर्ष) अपने बहनोई जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शगंज के लाला का पुरवा गांव निवासी मंगल और उसके चचेरे भाई आकाश के साथ थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के पास ईंट भट्ठा पर काम करता था। ये सभी भट्ठे पर ही कोठरी बना कर रहते हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे नशे की हालत में सूरज और आकाश से विवाद होने लगा। थोड़ी ही देर में यह विवाद मारपीट में बदल गया।

लोगों ने बताया कि सूरज और आकाश के बीच मारपीट हो रही थी तभी वहां सूरज का बहनोई मंगल आ गया। उसने बीच बचाव किया। इसके बाद मंगल और सूरज के बीच विवाद शुरू हो गया। इससे आक्रोशित मंगल ने पास पड़े चैला से सूरज के सिर पर कई वार कर दिए जिससे सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से बदहवास मंगल और उसका चचेरा भाई आकाश भाग खड़े हुये। हत्या कर भाग रहे मृतक के बहनोई मंगल को भट्ठे पर मौजूद मजदूरों ने दौड़ाकर पकड़ कर कोठरी में बंद कर दिया लेकिन आकाश भागने में सफल रहा।