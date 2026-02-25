Hindustan Hindi News
होली से पहले ही चढ़ा सुरुर, बहनोई ने चैले से पीट-पीटकर ले ली साले की जान

Feb 25, 2026 09:16 am ISTAjay Singh संवाददाता, बाराबंकी
बिहार का सूरज अपने बहनोई मंगल और उसके चचेरे भाई आकाश के साथ बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के पास ईंट भट्ठा पर काम करता था। ये सभी भट्ठे पर ही कोठरी बना कर रहते हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे नशे की हालत में सूरज और आकाश से विवाद हुआ।

नशा करने वालों पर होली से पहले ही सुरुर चढ़ने लगा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बहनाई द्वारा साले की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने की खबर सामने आई है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर गांव के पास स्थित एक भट्ठे पर एक मजदूर की उसके बहनोई ने विवाद के दौरान लकड़ी के चैले से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी बहनोई मंगल को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि उसका चचेरा भाई वहां से भागने में कामयाब रहा।

बिहार प्रांत के थाना सदर धरमगंज किशनगंज निवासी सूरज (उम्र 32 वर्ष) अपने बहनोई जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शगंज के लाला का पुरवा गांव निवासी मंगल और उसके चचेरे भाई आकाश के साथ थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के पास ईंट भट्ठा पर काम करता था। ये सभी भट्ठे पर ही कोठरी बना कर रहते हैं। गुरुवार की शाम लगभग चार बजे नशे की हालत में सूरज और आकाश से विवाद होने लगा। थोड़ी ही देर में यह विवाद मारपीट में बदल गया।

लोगों ने बताया कि सूरज और आकाश के बीच मारपीट हो रही थी तभी वहां सूरज का बहनोई मंगल आ गया। उसने बीच बचाव किया। इसके बाद मंगल और सूरज के बीच विवाद शुरू हो गया। इससे आक्रोशित मंगल ने पास पड़े चैला से सूरज के सिर पर कई वार कर दिए जिससे सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से बदहवास मंगल और उसका चचेरा भाई आकाश भाग खड़े हुये। हत्या कर भाग रहे मृतक के बहनोई मंगल को भट्ठे पर मौजूद मजदूरों ने दौड़ाकर पकड़ कर कोठरी में बंद कर दिया लेकिन आकाश भागने में सफल रहा।

लोगों ने भट्ठे पर श्रमिक की हत्या की सूचना सुबेहा और हैदरगढ़ पुलिस को दी। कुछ ही देर में वहां पर दोनों थानों की पुलिस पहुंच गई। लेकिन उनके बीच घटनास्थल के सीमा का विवाद शुरू हो गया। सूचना पाकर सीओ समीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए लेकिन बाद में पता चला कि घटनास्थल थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में आता है। एएसपी दक्षिणी रितेश सिंह ने बताया कि दो पक्ष में मारपीट हुई है। जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

