यूपी में होली से पहले रिश्तों का खेन, मां की पेंशन को लेकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या

Mar 02, 2026 08:31 pm ISTDinesh Rathour काफूरपुर (संभल)
संभल में मां की पेंशन के रुपये न देने और तंत्र विद्या कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार दोपहर में छोटे भाई ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी।

यूपी के संभल में होली से पहले रुपयों को लेकर रिश्तों का खून हो गया। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के राजीखेड़ा गांव में मां की पेंशन के रुपये न देने और तंत्र विद्या कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार दोपहर में छोटे भाई ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी फरार हो गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सीओ भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई।

थाना क्षेत्र के गांव राजीखेड़ा निवासी संजीव कुमार त्यागी (58) व छोटे भाई में मां की पेंशन को लेकर विवाद चल रहा था। वृद्ध मां बड़े और मझले बेटे नवीन त्यागी के साथ रह रही थी। पति की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन के पंद्रह हजार रुपये दोनों बेटों को दे रही थी, जबकि छोटा बेटा ब्रजकिशोर भी पेंशन की रकम मांगता था। साथ ही बड़े भाई पर आरोप लगाता था कि वह उसके घर में तंत्रविद्या कराते हैं।

घटना के बाद हत्यारोपी मौके से फरार

सोमवार दोपहर को संजीव कुमार घर के बाहर खाली प्लॉट में बंधे पशुओं को खोलने पहुंचे थे, इसी दौरान छोटे भाई ब्रजकिशोर व उसके दोनों बेटे अर्पित, आरव और पत्नी सपना ने संजीव कुमार त्यागी को दबोच लिया। ब्रजकिशोर ने बड़े भाई के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोस के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तब तक हत्यारोपी मौका पाकर भाग निकले। सूचना पाकर थाना पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया, पेंशन के 15 हजार रुपयों को लेकर विवाद था। मृतक पर तंत्र विद्या कराने का भी आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई नवीन त्यागी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। शव पोस्टर्माटम को भेज दिया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

कार सवार हमलावरों ने मारी गोली

वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती जिले के भयापुरवा गांव पास भिनगा की ओर से जा रहे बाइक सवारों पर कार सवारों ने असलहे से फायर कर दिया। सिरसिया थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव निवासी सुनील दत्त त्रिपाठी (35) पुत्र कृपाराम सोमवार सुबह अपने गांव के ही निवासी अर्जुन गोस्वामी (40) पुत्र सुन्दर के साथ बाइक से भिनगा आया था। जहां से दोपहर में दोनों वापस घर लौट रहे थे। भिनगा-लक्ष्मणपुर मार्ग पर भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भयापुरवा गांव के पास पहुंचते ही कुछ कार सवारों ने सामने से कार से बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक समेत गिर गए। इसके बाद कार से उतरे दो हमलावरों ने असलहा निकालकर दोनों पर फायर कर दिया। असलहे से निकली गोली सुनील के हाथ में व अर्जुन के पैर में जा लगी और दोनों घायल हो गए।

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

