यूपी में होली से पहले रिश्तों का खेन, मां की पेंशन को लेकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या

संभल में मां की पेंशन के रुपये न देने और तंत्र विद्या कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार दोपहर में छोटे भाई ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी।

यूपी के संभल में होली से पहले रुपयों को लेकर रिश्तों का खून हो गया। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के राजीखेड़ा गांव में मां की पेंशन के रुपये न देने और तंत्र विद्या कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार दोपहर में छोटे भाई ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी फरार हो गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सीओ भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई।

थाना क्षेत्र के गांव राजीखेड़ा निवासी संजीव कुमार त्यागी (58) व छोटे भाई में मां की पेंशन को लेकर विवाद चल रहा था। वृद्ध मां बड़े और मझले बेटे नवीन त्यागी के साथ रह रही थी। पति की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन के पंद्रह हजार रुपये दोनों बेटों को दे रही थी, जबकि छोटा बेटा ब्रजकिशोर भी पेंशन की रकम मांगता था। साथ ही बड़े भाई पर आरोप लगाता था कि वह उसके घर में तंत्रविद्या कराते हैं।

घटना के बाद हत्यारोपी मौके से फरार सोमवार दोपहर को संजीव कुमार घर के बाहर खाली प्लॉट में बंधे पशुओं को खोलने पहुंचे थे, इसी दौरान छोटे भाई ब्रजकिशोर व उसके दोनों बेटे अर्पित, आरव और पत्नी सपना ने संजीव कुमार त्यागी को दबोच लिया। ब्रजकिशोर ने बड़े भाई के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोस के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तब तक हत्यारोपी मौका पाकर भाग निकले। सूचना पाकर थाना पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया, पेंशन के 15 हजार रुपयों को लेकर विवाद था। मृतक पर तंत्र विद्या कराने का भी आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई नवीन त्यागी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। शव पोस्टर्माटम को भेज दिया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।