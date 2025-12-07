Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBefore his own wedding groom committed crime police arrested him with jewellery worth Rs 40 lakh
शादी से पहले दूल्हे ने दोस्त के घर कर डाला 'कांड', सीसीटीवी ने खोली पोल, पहुंचा सलाखों के पीछे

शादी से पहले दूल्हे ने दोस्त के घर कर डाला 'कांड', सीसीटीवी ने खोली पोल, पहुंचा सलाखों के पीछे

संक्षेप:

इटावा में शादी के दो दिन बाद पुलिस एक दूल्हे को गिरफ्तार ले गई। उसके पास से पुलिस ने 40 लाख के जेवरात भी बरामद किए हैं। दरअसल ये जेवर दूल्हे ने शादी से दो दिन पहले अपने दोस्त के घर से चुराए थे।

Dec 07, 2025 08:58 pm ISTDinesh Rathour इटावा
यूपी के इटावा में एक दूल्हे ने शादी से दो दिन पहले अपने इंस्टग्राम वाले दोस्त के घर कांड कर डाला। दूल्हे की इस हरकत के बारे में न तो उसके दोस्त को जानकारी थी और न ही परिवार वालों को कुछ पता चला। परिजनों की जब कमरे में नजर पड़ी तो सभी दंग रह गए। सीसीटीवी में दूल्हे की हरकत की पोल खुल गई। शादी के दो दिन बाद ही दूल्हा सलाखों के पीछे चला गया। दरअसल शादी से दो दिन पहले दूल्हे ने दोस्त के घर में चोरी कर डाली। उसने 40 लाख के गहनों को चोरी कर लिया। दोस्त के घर वालों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली तो दूल्हे की सारी पोल-पट्टी खुल गई। पुलिस ने शादी के दो दिन बाद दूल्हे को चोरी के 40 लाख के गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह गिरफ्तारी धूमनपुरा पुलिया के पास काली माता मंदिर के पास से की। आरोपी के पास से पिट्ठू बैग भी मिला है।

करमगंज की पंजाबी कॉलोनी निवासी शिक्षक बिहारी लाल तिवारी के घर तीन दिसंबर को चोरी हो गई थी। मामले में शिक्षक ने तहरीर देते हुए बताया था कि घर से चोर अलमारी में रखी गहनों से भरी अटैची ले गए हैं। मामला गंभीर होने पर एसएसपी ने टीम गठित की और आसपास के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक की गतिविधियां कैमरों में कैद मिलीं। उसकी पहचान औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र के टड़ैया इटैली निवासी सत्यम उर्फ सत्तू के रूप में हुई। आरोपी सत्यम को शनिवार रात धूमनपुरा पुलिया के पास बने काली माता मन्दिर पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

पुलिस ने बताया कि पड़ताल में पता चला कि सत्यम की इंस्टाग्राम पर बिहारी लाल के बेटे शिवम से करीब दो साल पहले दोस्ती हुई थी। इस कारण उसका घर में सहज आना-जाना था। किसी को शक न हो इसलिए सत्यम ने चोरी को तीन दिसंबर को अपनी ही शादी से ठीक दो दिन पहले अंजाम दिया था। वारदात के बाद उसने अटैची को तोड़कर फेंक दिया और जेवरों को छिपाए रखा रहा। पांच दिसंबर को उसकी बारात औरैया के दिबियापुर में गई थी। शादी की रस्में पूरी होने के एक दिन बाद वह जेवर बेचने की फिराक में इटावा पहुंचा। पहले से ही तैयार पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
