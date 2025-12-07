शादी से पहले दूल्हे ने दोस्त के घर कर डाला 'कांड', सीसीटीवी ने खोली पोल, पहुंचा सलाखों के पीछे

संक्षेप: इटावा में शादी के दो दिन बाद पुलिस एक दूल्हे को गिरफ्तार ले गई। उसके पास से पुलिस ने 40 लाख के जेवरात भी बरामद किए हैं। दरअसल ये जेवर दूल्हे ने शादी से दो दिन पहले अपने दोस्त के घर से चुराए थे।

यूपी के इटावा में एक दूल्हे ने शादी से दो दिन पहले अपने इंस्टग्राम वाले दोस्त के घर कांड कर डाला। दूल्हे की इस हरकत के बारे में न तो उसके दोस्त को जानकारी थी और न ही परिवार वालों को कुछ पता चला। परिजनों की जब कमरे में नजर पड़ी तो सभी दंग रह गए। सीसीटीवी में दूल्हे की हरकत की पोल खुल गई। शादी के दो दिन बाद ही दूल्हा सलाखों के पीछे चला गया। दरअसल शादी से दो दिन पहले दूल्हे ने दोस्त के घर में चोरी कर डाली। उसने 40 लाख के गहनों को चोरी कर लिया। दोस्त के घर वालों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली तो दूल्हे की सारी पोल-पट्टी खुल गई। पुलिस ने शादी के दो दिन बाद दूल्हे को चोरी के 40 लाख के गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह गिरफ्तारी धूमनपुरा पुलिया के पास काली माता मंदिर के पास से की। आरोपी के पास से पिट्ठू बैग भी मिला है।

करमगंज की पंजाबी कॉलोनी निवासी शिक्षक बिहारी लाल तिवारी के घर तीन दिसंबर को चोरी हो गई थी। मामले में शिक्षक ने तहरीर देते हुए बताया था कि घर से चोर अलमारी में रखी गहनों से भरी अटैची ले गए हैं। मामला गंभीर होने पर एसएसपी ने टीम गठित की और आसपास के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक की गतिविधियां कैमरों में कैद मिलीं। उसकी पहचान औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र के टड़ैया इटैली निवासी सत्यम उर्फ सत्तू के रूप में हुई। आरोपी सत्यम को शनिवार रात धूमनपुरा पुलिया के पास बने काली माता मन्दिर पास से गिरफ्तार कर लिया गया।