ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले UP में निवेशकों की बाढ़, पश्चिमांचल पहली पसंद, 2800 से अधिक आए प्रस्ताव

संक्षेप: यूपी में होने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। इन्वेस्ट यूपी को प्रदेशभर से हजारों निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रुचि पश्चिमांचल क्षेत्र में दिखाई गई है। यूपीसीडा के अनुसार, अब तक पश्चिमांचल से 2800 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

Tue, 11 Nov 2025 10:36 PMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) के लिए निवेश प्रस्ताव आने शुरू हो गए है। यूपीसीडा को पश्चिमांचल में निवेश के लिए सबसे ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं। इन्वेस्ट यूपी सभी विभागों से प्राप्त हो रहे निवेश के प्रस्तावों का सत्यापन कराने में जुटा है। पश्चिमांचल में निवेश के लिए 2800 से अधिक प्रस्ताव यूपीसीडा के पास आए हैं। मध्यांचल में निवेश के लिए 475 से अधिक, पूर्वांचल के लिए करीब 374 तथा बुंदेलखंड में निवेश के लिए करीब 111 प्रस्ताव प्राप्त हुुए हैं।

नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू होने के मद्देनजर पश्चिमांचल में निवेशकों से सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन इसी माह में किया जाना है। इसके बाद दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। जेवर हवाई अड्डे से विभिन्न देशों को माल भेजने में भी निर्यातकों को आसानी रहेगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खरीददार भी आसानी के साथ यहां पहुंच सकते हैं।

बुंदेलखंड में सबसे कम करीब 111 प्रस्ताव ही निवेश के लिए आए हैं। सरकार बुंदेलखंड पिछले कई वर्षों से बुंदेलखंड के विकास पर काम कर रही है इसके बाद बुंदेलखंड में भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर निवेशकों ने रुचि दिखानी शुरू कर दी है। आने वाले कुछ समय में बुंदेलखंड में निवेश और बढ़ सकता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
