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पत्नी के अंतिम संस्कार से पहले मांग में सिंदूर भरते ही पति की भी थम गई सांस, मौत भी न छुड़ा सकी साथ

By Ajay Singh
संवाददाता, कंचौसी (औरैया)
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पति-पत्नी को मौत भी जुदा न कर सकी। पत्नी के अंतिम संस्कार से पहले पति ने जैसे ही पत्नी की मांग में सिंदूर भरा उनकी भी सांसें थम गईं। इस घटना ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। चंद घंटों के अंदर पति-पत्नी की मौत से दोनों बच्चे अनाथ हो गए। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। 

पत्नी के अंतिम संस्कार से पहले मांग में सिंदूर भरते ही पति की भी थम गई सांस, मौत भी न छुड़ा सकी साथ

Husband- Wife Story: हर सुख-दुख में साथ निभाने की कसमें खा सात फेरे लेने वाला पति टीबी से पीड़ित पत्नी की मौत का सदमा सह न सका और अंतिम संस्कार से पहले कांपते हाथों से मांग में सिंदूर भरते हुए दम तोड़ दिया। चंद घंटों में पति और पत्नी की मौत से मंगलवार को दो बेटे अनाथ हो गए। पति-पत्नी के अटूट प्रेम और जीवनभर साथ निभाने के वचन की दिबियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव की यह मार्मिक घटना हर आंख नम कर गई। मंगलवार को पति और पत्नी दोनों की अर्थियां जब एक साथ उठीं तो पूरा गांव उनके पीछे चल लिया।

दिबियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने बताया कि चचेरे भाई श्यामल दास की शादी भाभी पिंकी के साथ 13 साल पहले हुई थी। 35 वर्षीय भाभी चार साल से टीबी की बीमारी से जूझ रही थीं। उनका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सोमवार शाम अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। भाभी की मौत से 40 वर्षीय भाई बेहद दुखी थे। वे पूरी रात गुमसुम रहे। किसी से कोई बात तक नहीं की। मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान पत्नी को अंतिम विदाई देने से पहले मांग में सिंदूर भरते समय उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

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आशंका जताई जा रही है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। पति-पत्नी की एक साथ मौत की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंच गए। हर किसी की आंखें नम थी। दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं तो माहौल बेहद भावुक हो गया। पति-पत्नी के निधन के बाद उनके दो बेटे 11 वर्षीय देव और आठ वर्षीय दिव्यांशु पूरी तरह बेसहारा हो गए। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है।

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गांव में चर्चा-पत्नी की मौत का सदमा न हुआ बर्दाश्त

पिंकी और उनके पति श्यामल दास की मौत के बाद पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है। हर किसी की जुबान पर बस इसी घटना की चर्चा है। गांववालों का कहना है कि श्यामल दास पत्नी की मौत का सदमा सहन नहीं कर सके। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता अब उनके बच्चों की है। गांववालों का कहना है कि माता-पिता की मौत के बाद बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा यह एक बड़ा प्रश्न है। वे चाहते हैं कि सरकार परिवार की आर्थिक मदद करे और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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