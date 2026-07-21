पत्नी के अंतिम संस्कार से पहले मांग में सिंदूर भरते ही पति की भी थम गई सांस, मौत भी न छुड़ा सकी साथ

पति-पत्नी को मौत भी जुदा न कर सकी। पत्नी के अंतिम संस्कार से पहले पति ने जैसे ही पत्नी की मांग में सिंदूर भरा उनकी भी सांसें थम गईं। इस घटना ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। चंद घंटों के अंदर पति-पत्नी की मौत से दोनों बच्चे अनाथ हो गए। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

Husband- Wife Story: हर सुख-दुख में साथ निभाने की कसमें खा सात फेरे लेने वाला पति टीबी से पीड़ित पत्नी की मौत का सदमा सह न सका और अंतिम संस्कार से पहले कांपते हाथों से मांग में सिंदूर भरते हुए दम तोड़ दिया। चंद घंटों में पति और पत्नी की मौत से मंगलवार को दो बेटे अनाथ हो गए। पति-पत्नी के अटूट प्रेम और जीवनभर साथ निभाने के वचन की दिबियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव की यह मार्मिक घटना हर आंख नम कर गई। मंगलवार को पति और पत्नी दोनों की अर्थियां जब एक साथ उठीं तो पूरा गांव उनके पीछे चल लिया।

दिबियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने बताया कि चचेरे भाई श्यामल दास की शादी भाभी पिंकी के साथ 13 साल पहले हुई थी। 35 वर्षीय भाभी चार साल से टीबी की बीमारी से जूझ रही थीं। उनका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सोमवार शाम अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। भाभी की मौत से 40 वर्षीय भाई बेहद दुखी थे। वे पूरी रात गुमसुम रहे। किसी से कोई बात तक नहीं की। मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान पत्नी को अंतिम विदाई देने से पहले मांग में सिंदूर भरते समय उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

आशंका जताई जा रही है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। पति-पत्नी की एक साथ मौत की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंच गए। हर किसी की आंखें नम थी। दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं तो माहौल बेहद भावुक हो गया। पति-पत्नी के निधन के बाद उनके दो बेटे 11 वर्षीय देव और आठ वर्षीय दिव्यांशु पूरी तरह बेसहारा हो गए। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है।