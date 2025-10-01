चुनाव से पहले यूपी की ग्राम पंचायतों को मिल गया तोहफा, इन खातों में भेजे गए करोड़ों रुपये

अगले साल पंचायत चुनाव होना है, पर पंचायतों में माहौल अभी से दिख रहा है। इस बीच शासन ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को तोहफा दे दिया। ग्राम पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुति में अनटाइड ग्रांट की 15.48 अरब की पहली किश्त जारी कर दी है।

यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होना है, पर पंचायतों में माहौल अभी से दिख रहा है। इस बीच शासन ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को तोहफा दे दिया। ग्राम पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुति में अनटाइड ग्रांट की 15.48 अरब की पहली किश्त जारी कर दी है। इसका काफी फायदा ग्राम पंचायतों को मिलेगा। चुनावी सरगर्मियों के बीच पंद्रहवें वित्त आयोग की किश्त खर्चों के अलावा शेष रकम से विकास कार्यों के लिए खर्च होगी। इससे ग्राम पंचायत में निवास करने वालों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश शासन से संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडे ने निदेशक पंचायतीराज को इस धनराशि के आवंटन का पत्र भेज दिया है। जिसमें जिलावार आवंटित धनराशि का ब्योरा दिया गया है।

यूपी में सबसे ज्यादा धनराशि इस मद में प्रयागराज जिले को 42.72 करोड़ मिले। वहीं आजमगढ़ को 41 व सीतापुर को 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायतों की स्थिति के अनुसार आंकलन करके धनराशि का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उनके अलावा सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इस बजट का सियासी लाभ लेने की कोशिश करेंगे। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा रकम बिजनौर जिले के लिए आवंटित हुई बिजनौर को 25.47 करोड़ रुपए और इसके बाद मुरादाबाद जिले के लिए 19.30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा संभल जिले को 17.87 करोड़ रुपए, रामपुर को 17.53 करोड़ और अमरोहा को 13.59 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।

15 अरब, 48 करोड़, 38 लाख प्रदेश के 75 जिलों को आवंटित मुरादाबाद मंडल में पांच जिले हैं। इसमें बिजनौर को सबसे ज्यादा 24.47 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। इसके अलावा अमरोहा को सबसे कम 13.59 करोड़ मिले हैं। मुरादाबाद को 19.30 करोड़, रामपुर को 17.53 और संभल को 17.87 करोड़ आवंटित किए गए।