दिवाली से पहले लखनऊ के इन इलाकों की बिजली सप्लाई और बेहतर होगी, लो-वोल्टेज से राहत मिलेगी
दिवाली से पहले लखनऊ के नादरगंज, कबीर नगर, अमेठी, दुबग्गा आम्रपाली और माल इलाकों की बिजली सप्लाई और बेहतर होगी। बिजली उपभोक्ताओं को कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी।
दीपावली से पहले शहर की लगभग दो लाख की आबादी को जल्द ही बार-बार होने वाली बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलने जा रही है। लेसा नादरगंज, कबीर नगर, अमेठी, दुबग्गा आम्रपाली और माल उपकेंद्रों में पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर रहा है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। इससे त्योहारों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सकेगा।
कानपुर रोड स्थित नादरगंज उपकेंद्र में 10-10 एमवीए के तीन पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं, यहां पांच एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इसी प्रकार कबीर नगर उपकेंद्र की कुल क्षमता 20 एमवीए हैं। यहां पर पांच एमवीए नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। माल उपकेंद्र 10-10 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर लगा हैं। यहां पर पांच एमवीए नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। दुबग्गा आम्रपाली उपकेंद्र 30 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर लगा हैं। यहां भी पांच एमवीए ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। अमेठी उपकेंद्र की पांच एमवीए लोड क्षमता है। यहां भी पांच एमवीए नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।
एफसीआई, पुरनपुर, इंद्रलोक व उतरेठिया में काम पूरा
राहत की बात यह है कि लेसा ने एफसीआई, पुरनपुर, इंद्रलोक और उतरेठिया उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। एफसीआई उपकेंद्र की क्षमता 25 एमवीए से बढ़कर 30 एमवीए हो गई है। वहीं पुरनपुर उपकेंद्र में 08 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगने से इसकी कुल क्षमता 18 एमवीए पहुंच गई है। इसके अलावा इंद्रलोक और उतरेठिया उपकेंद्रों में भी 05-05 एमवीए के नए ट्रांसफार्मर चालू कर दिए गए हैं।
ओवरलोडिंग की समस्या दूर हो जाएगी
लेसा अमौसी जोन मुख्य अभियंता राम कुमार ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई मुहैया कराने के लिए नादरगंज, कबीर नगर, अमेठी, दुबग्गा और माल उपकेंद्र के पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही है। इससे ओवरलोडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही बिजली कटौती व लो-वोल्टेज से राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें