Before Diwali CM Yogi Adityanath gave families a gift and also laid the foundation stone for a project worth 118 crore दिवाली से पहले योगी ने इन परिवारों को दिया तोहफा, 118 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के गोरखपुर में 120 परिवारों को दिवाली से पहले आशियाने का तोहफा दिया है। इसके साथ ही जीडीए की लगभग 118 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

Deep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:00 PM
यूपी के सीएम योगी ने दिलावाी से पहले गोरखपुरवासियों को तोहफा दिया है। 120 परिवारों का सपना शुक्रवार को साकार हुआ। देवरिया बाईपास रोड स्थित पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस आवासों की चाबी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से संचालित इस परियोजना के तहत तैयार इन आवासों का लोकार्पण पाम पैराडाइज परिसर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही, जीडीए की लगभग 118 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि ‘इस आयोजन का उद्देश्य केवल मकान देना नहीं, बल्कि उन लोगों को गरिमा और स्थायित्व का जीवन देना है जो वर्षों से अपने खुद के घर का सपना देख रहे थे। इस परियोजना के लाभार्थी अधिकतर निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) से हैं। उनके लिए यह महज एक मकान नहीं, बल्कि एक नया जीवन, सुरक्षा और स्थायित्व की शुरुआत है। पक्की छत और अपनी चारदीवारी का सपना पूरा होते देखना इन परिवारों के लिए भावुक कर देने वाला पल था।

इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया उनमें इंदिरा बाल विहार में शापिंग कांप्लेक्स, रामगढ़ताल रिंग रोड फेज दो पर रिटेनिंग वाल एवं डेकोरेटिव लाइटें, रामगढ़ताल में एक और जेट्टी के साथ ही राप्तीनगर विस्तार आवासीय परियोजना के ऊपर से गुजर रही 132 केवी टावर लाइन की शिफ्टिंग और देवरिया रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने स्मार्ट पार्किंग आदि का निर्माण का शिलान्यास शामिल है। इसी तरह लोकार्पण वाले कार्यो में राप्तीनगर आवासीय परियोजना में रोड का चौड़ीकरण एवं भूमिगत केबल ट्रंच कार्य, सोनबरसा का माडल विलेज के रुप में विकास, रामगढ़ताल के सामने नया सवेरा के पास स्थित वाटर बाडी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के काम शामिल हैं।

योगी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

शुक्रवार को आवंटियों को चाबी सौंपने और विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर में वन विभाग के सहयोग से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उसके बाद एलआईजी और ईडब्लूएस के फ्लैट का निरीक्षण किया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने उन्हें एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट का निरीक्षण कराया। उनके साथ सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

