आत्महत्या से पहले BSA के बाबू के सामने गिड़गिड़ाते रहे शिक्षक, 14 लाख भी दिए; फिर भी नहीं बनी बात

Mar 02, 2026 02:36 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
कुशीनगर के कृष्ण मोहन सिंह गौरीबाजार ब्लॉक स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। आत्महत्या से पहले उन्होने BSA शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किए थे। मामले में BSA और लिपिक सस्पेंड हो चुके हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में शिक्षक के आत्महत्या प्रकरण में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन के बाद अब एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह बीएसए कार्यालय के लिपिक संजीव सिंह और खुदकुशी करने वाले शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के बीच बातचीत का बताया जा रहा है। आत्महत्या से पहले के इस ऑडियो में शिक्षक बीएसए दफ्तर के बाबू के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर भी उनकी सुनी नहीं गई और अंतत: उन्होंने जान दे दी। हालांकि, इसकी सत्यता की पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग निवासी कृष्ण मोहन सिंह गौरीबाजार ब्लॉक स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। आत्महत्या से पूर्व उन्होने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किए थे। इस मामले में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव निलंबित हो चुका है। इस मामले में 55 सेकण्ड का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रतीत हो रहा कि शिक्षक अपने कार्यों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते रहे हैं।

शिक्षक ने भिजवाए थे 14 लाख रुपये

शिक्षक आत्महत्या प्रकरण में विवेचना कर रहे सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह की जांच में सामने आया है कि कृष्ण मोहन सिंह ने 14 लाख रुपये ओंकार सिंह के जरिए भिजवाए थे। यह रकम सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से फरार लिपिक संजीव सिंह तक पहुंचाई गई थी। इसके अलावा ओंकार सिंह द्वारा गोल्ड लोन लेकर नौ लाख रुपये देने की बात भी सामने आई है। ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी से पूछताछ में इस लेनदेन की पुष्टि हुई है। सीओ रवि सिंह ने बताया कि बीएसए और लिपिक की तलाश में छापेमारी जारी है, जल्द गिरफ्तारी होगी।

बीएसए-लिपिक की फरारी से पुलिस कठघरे में

बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह की गिरफ्तारी न होने से पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। गत 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज होने के कई दिन बाद तक गिरफ्तारी न होना चर्चा का विषय है। शुरुआती दिनों में पुलिस ने साक्ष्य जुटाने और लेनदेन खंगालने में समय लगाया। तब तक दोनों ने ठिकाने बदल लिए। पुलिस ने बलिया समेत अन्य जनपदों में दबिश दी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है।

वायरल ऑडियो के अंश

शिक्षक : भैया नमस्ते

लिपिक : नमस्ते भैया

शिक्षक: कृष्ण मोहन बोले रहे हैं, मदरसन से

लिपिक: बताए तो हैं सुबह तो आए थे आपके एक और

शिक्षक: हां, ओंकार भैया गए थे,भैया देख रहे हैं न हम लोग बहुत परेशान हैं

लिपिक: क्यां करें भैया, जो अधिकारी कहेगा, उसी के हिसाब से न चलेंगे भैया

शिक्षक: आप जान ही रहे हैं कि कितना पैसा कहां से लेकर एकदम

लिपिक: हम समझ रहे हैं हर चीज, आप जिस परेशानी में हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन यहां भी कुछ दिक्क्त है, इसी की वजह से मैडम कहीं हैं। वो सब आ गए होते 26 तारीख को तो हम लोग भी फ्री हो गए होते। हम लोग खुदे टेंशन में हैं अपने काम को लेकर, क्योंकि फाइल से लेकर हर चीज चेक होती है न। और वो केवल हमारा ही नहीं चेक होगा, पूरे विभाग का होता है

शिक्षक : एकदम जान लीजिए कि ब्याज देना पड़ रहा है पैसे का

लिपिक: 1 या 2 तारिख को मिल जाएगा और उसके अगले महीने सब लोगों का काम हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा

शिक्षक: भैया किसी तरह दिलवा दीजिए

लिपिक: ठीक है

