वाराणसी आने से पहले PM मोदी की अपनी काशी को बड़ी सौगात, सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को मंजूरी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी आने से पहले अपनी काशी को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को पीएमओ ने मंजूरी दे दी गई है। 20 से 21 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से नमो घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर जाना आसान हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आठ नवंबर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान काशी खजुराहो वंदेभारत ट्रेन के साथ ही कई योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी काशी को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। वाराणसी में प्रदेश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को पीएमओ ने मंजूरी दे दी है। वरुणा नदी के किनारे लगभग 20 से 21 किलोमीटर लंबा यह मार्ग हरहुआ-राजातालाब रिंग रोड को नमो घाट से जोड़ेगा। इसके बनने से जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक बिना शहर में प्रवेश किए सीधे घाटों और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

वरुणा कॉरिडोर को सिटी ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के प्रयास वर्ष 2019 से चल रहे हैं। पहले कॉरिडोर के किनारे ईआरटीएमएस (ई-रिक्शा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) विकसित करने की योजना बनी थी, लेकिन हर बार बाढ़ के दौरान कॉरिडोर डूब जाने से यह परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। इसके बाद वर्ष 2022 में पहली बार रिंग रोड फेज-2 से गुजरने वाली वरुणा के किनारे एलीवेटेड रोड बनाने का सर्वे शुरू हुआ। उस समय पक्का पुल तक एलीवेटेड रोड की कार्ययोजना पर काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारी-भरकम बजट के कारण प्रदेश सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया।

लगभग 4100 करोड़ आएगी लागत: जिला प्रशासन ने पिछले दिनों परियोजना को एनएचएआई से पूरा कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते पीएमओ के समक्ष प्रजेंटेशन भी दिया था। सूत्रों के अनुसार 41 सौ करोड़ रुपये की इस परियोजना को पीएमओ से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने पर काम शुरू करने जा रही है।

कचहरी, चौकाघाट के पास होगी कनेक्टिविटी एलीवेटेड रोड वरुणा किनारे जिला मुख्यालय की ओर से बनाया जाएगा। रिंग रोड से नमो घाट के बीच में चार स्थानों से पुल को जोड़ा जाएगा। सर्वे के मुताबिक पुल को फुलवरिया फोरलेन या कचहरी, चौकाघाट, पक्कापुल और कोनिया के पास जीटी रोड में कनेक्ट किया जाएगा।