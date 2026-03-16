बुलडोजर ऐक्शन से पहले HPCL अफसरों के कत्ल के आरोपी का परिवार ऐक्टिव, लगाए मजदूर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडलायुक्त की अगुवाई में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी के नेतृत्व में गठित एसआईटी के सदस्य डीआईजी अजय साहनी और अपर खाद्य आयुक्त कामता प्रसाद सोमवार शाम करीब 5 बजे सैजनी स्थित प्लांट पहुंचे।

UP Crime News: यूपी के बदायूं के सैजनी स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी सोमवार को बदायूं पहुंची। टीम ने प्लांट के भीतर घटनास्थल और प्रशासनिक भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं, डीआईजी ने इस घटना की विवेचना मूसाझाग थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उधर, सैजनी गांव में आरोपी अजय प्रताप सिंह द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई छह दुकानों को गिराने की तैयारी के बीच परिवार के लोगों ने पहले ही मजदूर लगाकर दुकानों के शटर, खिड़की और दरवाजे निकलवा लिए। प्रशासन की ओर से बुल्डोजर कार्रवाई से पहले ही परिजनों ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया।

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एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में 12 मार्च को डीजीएम सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली मंडलायुक्त की अगुवाई में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी के नेतृत्व में गठित एसआईटी के सदस्य डीआईजी अजय साहनी और अपर खाद्य आयुक्त कामता प्रसाद सोमवार शाम करीब पांच बजे सैजनी स्थित प्लांट पहुंचे। यहां डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंशिका शर्मा समेत अन्य अधिकारियों के साथ टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसके बाद टीम मूसाझाग थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही डीजीएम द्वारा 14 जनवरी को डीएम और एसएसपी को दिए गए पत्र के संबंध में भी जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने यह भी पूछा कि उस पत्र के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी।

छह महीने में सजा दिलाने का लक्ष्य मूसाझाग थाने में दर्ज इस दोहरे हत्याकांड की विवेचना अब क्राइम ब्रांच करेगी। डीआईजी अजय साहनी ने एसएसपी अंशिका शर्मा को इसके निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की रणनीति है कि मामले की ठोस विवेचना कर जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाए, ताकि छह माह के भीतर आरोपी और उसके सहयोगियों को सजा दिलाई जा सके।