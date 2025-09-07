Before becoming bride girl emptied her wardrobe and fled with her lover दुल्हन बनने से पहले युवती ने खाली कर दी अलमारी, घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, भाई के भी टूटे अरमान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBefore becoming bride girl emptied her wardrobe and fled with her lover

दुल्हन बनने से पहले युवती ने खाली कर दी अलमारी, घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, भाई के भी टूटे अरमान

अमरोहा में एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो अरमान सजा रखे थे वह फीके पड़ गए। बहन ने भाई ही नहीं पूरे घर वालों को धोखा दे डाला। शादी से पहले उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे लटक गए।

Dinesh Rathour अमरोहाSun, 7 Sep 2025 08:54 PM
share Share
Follow Us on
दुल्हन बनने से पहले युवती ने खाली कर दी अलमारी, घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, भाई के भी टूटे अरमान

यूपी के अमरोहा में एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो अरमान सजा रखे थे वह फीके पड़ गए। बहन ने भाई ही नहीं पूरे घर वालों को धोखा दे डाला। शादी से पहले उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे लटक गए। 20 वर्षीय युवती ने दुल्हन बनने से पहले ही अलमारी को खाली कर दिया और अपने प्रेमी संग फरार हो गई। घर से भागते समय वह करीब तीन लाख रुपये की कीमत के जेवरात भी ले गई। खोजबीन में नाकाम भाई ने प्रेमी व उसके तीन दोस्तों के खिलाफ बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कार्रवाई के बाद पुलिस प्रेमीयुगल की तलाश में जुटी है।

चर्चाओं में बना मामला शहर के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने करीब दो महीने पूर्व अपनी छोटी बहन का रिश्ता बिरादरी के ही एक युवक के साथ तय किया था। अगले महीने शादी की तारीख रखी जानी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। परिजन जेवरात व अन्य जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे थे लेकिन युवती का प्रेम-प्रसंग पास के ही एक मोहल्ले में रहने वाले परिवार के परिचित युवक से चल रहा था। परिजन इस बात से पूरी तरह अंजान थे। घटना बीती एक सितंबर की रात करीब सवा दस बजे की है। परिजन अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। उसी बीच मौका पाकर युवती घर से निकल गई। इसके बाद परिजनों ने मोहल्ले में काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

खोजबीन के बीच किसी ने बताया कि उसने युवती को मोहल्ला छतरीबाग (कुरैशी) में रहने वाले आजिब के साथ जाते हुए देखा है। दोनों का काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। घर वापस लौटे परिजनों ने जब अलमारी की तलाशी ली तो उसमें रखे करीब तीन लाख रुपये की कीमत के जेवरात गायब मिलने पर होश उड़ गए। शनिवार को मामले में शहर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि मामले में आजिब, हसीब, राजा व शाने मिस्त्री के खिलाफ युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए युवती को जल्दी बरामद कर लिया जाएगा।

Amroha News Premi-premika Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |