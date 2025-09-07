दुल्हन बनने से पहले युवती ने खाली कर दी अलमारी, घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, भाई के भी टूटे अरमान

अमरोहा में एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो अरमान सजा रखे थे वह फीके पड़ गए। बहन ने भाई ही नहीं पूरे घर वालों को धोखा दे डाला। शादी से पहले उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे लटक गए।

यूपी के अमरोहा में एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो अरमान सजा रखे थे वह फीके पड़ गए। बहन ने भाई ही नहीं पूरे घर वालों को धोखा दे डाला। शादी से पहले उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे लटक गए। 20 वर्षीय युवती ने दुल्हन बनने से पहले ही अलमारी को खाली कर दिया और अपने प्रेमी संग फरार हो गई। घर से भागते समय वह करीब तीन लाख रुपये की कीमत के जेवरात भी ले गई। खोजबीन में नाकाम भाई ने प्रेमी व उसके तीन दोस्तों के खिलाफ बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कार्रवाई के बाद पुलिस प्रेमीयुगल की तलाश में जुटी है।

चर्चाओं में बना मामला शहर के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने करीब दो महीने पूर्व अपनी छोटी बहन का रिश्ता बिरादरी के ही एक युवक के साथ तय किया था। अगले महीने शादी की तारीख रखी जानी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। परिजन जेवरात व अन्य जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे थे लेकिन युवती का प्रेम-प्रसंग पास के ही एक मोहल्ले में रहने वाले परिवार के परिचित युवक से चल रहा था। परिजन इस बात से पूरी तरह अंजान थे। घटना बीती एक सितंबर की रात करीब सवा दस बजे की है। परिजन अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। उसी बीच मौका पाकर युवती घर से निकल गई। इसके बाद परिजनों ने मोहल्ले में काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।