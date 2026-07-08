अयोध्या से पहले काशी विश्वनाथ में चोरी की वो कहानी, जिसने बदल दिया मंदिरों की सुरक्षा का सिस्टम

दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य बड़े मंदिरों जैसे ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर या जम्मू-कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर के उलट, अयोध्या के राम मंदिर का कामकाम सरकारी बोर्ड नहीं देखता है। लेकिन वर्तमान विवाद ने 43 साल पुरानी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की यादें ताजा कर दी हैं

अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों एक नए विवाद के कारण सुर्खियों में है। मंदिर के 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' पर दान की चोरी के आरोप लगे हैं, जिसने मंदिर के रिकॉर्ड रखने, स्टाफ की भर्ती और रख-रखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रशासनिक ढिलाई से निपटने के लिए ट्रस्ट ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज को पेशेवर बनाने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है।

दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य बड़े मंदिरों जैसे ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर या जम्मू-कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर के उलट, अयोध्या के राम मंदिर का कामकाम सरकारी बोर्ड नहीं देखता है। लेकिन वर्तमान विवाद ने 43 साल पुरानी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की यादें ताजा कर दी हैं, जिसने उत्तर प्रदेश के ही एक और बड़े मंदिर का पूरा इतिहास और मैनेजमेंट हमेशा के लिए बदल दिया था।

जब काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई थी 'रहस्यमयी' चोरी बात 5 जनवरी 1983 की है। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह से करीब 2.55 किलोग्राम सोना, 6 से 9 किलोग्राम चांदी के आभूषण और दूसरे कीमती सामान उड़ा लिए थे।

इस चोरी की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मंदिर के भारी ग्रिल वाले दरवाजे खुले हुए थे और कहीं भी ताला या दरवाजा तोड़े जाने के निशान नहीं थे। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात दो पुजारियों ने पुलिस को बताया कि वे सोते रह गए और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि, बाद में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी हुआ सारा सामान बरामद कर लिया और इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। साल 2000 में एक स्थानीय अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई और गहने वापस मंदिर को सौंपने के आदेश दिए।

एक चोरी और बदल गया कानून इस चोरी ने तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया था। घटना के महज कुछ ही हफ्तों के भीतर, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन श्रीपति मिश्रा की कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। यही अध्यादेश बाद में चलकर 'उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983' कानून बना।

इस ऐतिहासिक कानून के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन वहां के पारंपरिक 'महंतों' के हाथों से छीनकर एक सरकारी ट्रस्ट को सौंप दिया गया।

आज के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन 'श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट' करता है। इसके तहत एक IAS या PCS रैंक का अधिकारी मंदिर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है। वर्तमान में इसके सीईओ विश्वभूषण मिश्रा हैं। मंदिर की सुरक्षा, बड़े आयोजन, वित्तीय फैसले और पूरा मैनेजमेंट इसी सीईओ के हाथ में होता है, जो मंदिर के फंड से होने वाले हर खर्च का हिसाब ट्रस्ट को देता है।

राम मंदिर ट्रस्ट का मौजूदा ढांचा दूसरी तरफ, फरवरी 2020 में गठित हुए अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट का ढांचा इससे काफी अलग है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं और इसके मुख्य चेहरों में पूर्व महासचिव चंपत राय शामिल थे, जिन्होंने दान चोरी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गठन के बाद से ही इस ट्रस्ट में कोई पूर्णकालिक या समर्पित सीईओ नहीं रहा है।