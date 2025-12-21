Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBees halted flights at Kanpur Airport three planes took off after spraying insecticide
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों ने रोक दी फ्लाइट, 10 बार दवा के छिड़काव के बाद उड़े तीन हवाई जहाज

कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों ने रोक दी फ्लाइट, 10 बार दवा के छिड़काव के बाद उड़े तीन हवाई जहाज

संक्षेप:

कानपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मधुमक्खियों फ्लाइट रोक दी। वहीं, शनिवार को एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने मधुमक्खियों को भगाने वाली दवा का छिड़काव कराया। दोपहर की बेंगलुरु की पहली फ्लाइट से शाम को मुंबई की अंतिम फ्लाइट तक 10 बार केमिकमल स्प्रे कराया गया।

Dec 21, 2025 09:00 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
कानपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मधुमक्खियों के आने के बाद शनिवार को एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने मधुमक्खियों को भगाने वाली दवा का छिड़काव कराया। दोपहर की बेंगलुरु की पहली फ्लाइट से शाम को मुंबई की अंतिम फ्लाइट तक 10 बार केमिकमल स्प्रे कराया गया। फ्लाइट आने-जाने के करीब पांच घंटे के बीच 10 बार छिड़काव कराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मौसम बदलने की वजह से अक्सर पक्षी और मधुमक्खियां आ जाती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए स्प्रे कराया जाता है। शुक्रवार को भी ऐसा हुआ लेकिन एक भी मधुमक्खी अगर फ्लाइट के भीतर घुस जाती तो फ्लाइट को नहीं उड़ाया जाता। कोहरे की वजह से बेंगलुरु की फ्लाइट शुक्रवार को 50 मिनट की देरी से कानपुर एयरपोर्ट पर आई थी। जब इस फ्लाइट को उड़ान भरना था, तब बाहर मधुमक्खियां आ गईं। छिड़काव कराकर उन्हें हटाया गया था। शनिवार को एयरपोर्ट प्रशासन सतर्क रहा।

पहली फ्लाइट आने के पहले ही दोपहर 12 बजे से शाम तक हर आधे घंटे बाद मधुमक्खियों को भगाने वाली कीटनाशक दवा का स्प्रे पूरे रनवे के आसपास कराया गया। फ्लाइट के खड़े होने वाले एप्रन के आसपास भी छिड़काव कराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक रनवे और एयरफोर्स का क्षेत्र होने से फ्लाइट के आने जाने में कोई दिक्कतें न हों, इसलिए यहां पर आसपास कोई पेड़ नहीं हैं। लिहाजा पेड़ में मधुमक्खियों के छत्ते नहीं हैं। इस मौसम में अक्सर मधुमक्खियां आ जाती हैं, जिनको भगाने के लिए केमिकल स्प्रे कराया जाता है।

एयरपोर्ट पर 10 बार दवा छिड़की तब उड़े तीनों हवाई जहाज

कानपुर एयरपोर्ट के निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि मधुमक्खियों के आने से केमिकल का स्प्रे कराया गया था। शनिवार को भी दोपहर से शाम तक हर आधे घंटे में दवा का छिड़काव कराया गया। अगर फ्लाइट के भीतर एक भी मधुमक्खी घुस जाती तो फ्लाइट को उड़ाने से ही मना कर दिया जाता है।

