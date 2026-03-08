चित्रकूट में पुलिस टीम पर मधुमक्खियों का अटैक; DIG बाल-बाल बचे, CO समेत 9 पुलिसवाले घायल

चित्रकूट के बांकेसिद्ध धार्मिक स्थल पर डीआईजी राजेश एस के साथ गई पुलिस टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। डीआईजी बाल-बाल बच गए, जबकि सीओ सिटी समेत नौ पुलिसकर्मी डंक से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र के धार्मिक स्थल बांकेसिद्ध में शनिवार को घूमने आए डीआईजी राजेश एस के साथ पुलिस टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में डीआईजी तो बाल-बाल बच गए, पर उनके साथ आए सीओ सिटी समेत नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद सभी पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी गई। डीआईजी चित्रकूटधाम बांदा राजेश एस शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए आए थे।

बांकेसिद्ध घूमने पहुंचे थे डीजीआई फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद वह बांकेसिद्ध घूमने पहुंचे। उनके साथ सीओ सिटी अरविंद वर्मा समेत अन्य पुलिसकर्मी भी थे। बताते हैं कि वहीं पीपल और महुआ के पेड़ पर मधुमक्खियां का छत्ता लगा था। अचानक मधुमक्खियां उड़ीं और पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ीं। इससे वहां भगदड़ मच गई। कई पुलिसकर्मियों ने भागकर गाड़ियों के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई। डीआईजी भी मधुमक्खियों के हमले से बाल-बाल बच गए। हालांकि उनके साथ आए सीओ सिटी के अलावा हमराही विनोद, शिव कुमार मिश्रा, प्रेमचंद्र, एसआई शैलेंद्र सिंह, सीओ का चालक केवल चौधरी, हेड कांस्टेबल रमेशचंद्र, सुभाषचंद्र पांडेय व मो. बसहर घायल हो गए।

डीआईजी बाल-बाल बचे, 9 पुलिसवाले घायल सूचना पर पहुंचीं दो एंबुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। सीएमएस ने बताया, नौ पुलिसकर्मियों को मधुमक्खियों के हमले में घायल होने पर लाया गया था। इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। देवांगना घाटी की विंध्य श्रंखलाओं में मधुमक्खियों के अचानक हमले से शनिवार को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई पेड़ों पर मधुमक्खियों के दर्जनों बड़े छत्ते लगे हैं और ये हर समय उड़ती रहती हैं।

5 दिन पहले दूल्हा-दुल्हन समेत 12 लोग हुए थे घायल पांच दिन पहले इसी इलाके के बनाड़ी गांव में मधुमक्खियों के हमले में दूल्हा-दुल्हन समेत 12 लोग घायल हो चुके हैं।शनिवार को अपरान्ह डीआईजी राजेश एस पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बांकेसिद्ध आश्रम पहुंचे। जैसे ही गाड़ियां खड़ी हुईं और अधिकारी उतरकर सीढ़ियों की ओर बढ़े, कुछ ही मिनटों में पीछे पुलिसकर्मियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।