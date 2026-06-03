फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी; अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिजनौर में एसडीएम स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन ने अतीक अहमद की उमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सील कर दिया। जालौन में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोप है कि फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी की जाती थी।

बिजनौर में एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को दिल्ली निवासी अतीक अहमद की याकूबपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सील कर दिया। पूर्वाहन करीब 11 बजे टीम ने फैक्ट्री परिसर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया गया और गोदाम, मशीनरी क्षेत्र, प्रशासनिक विभाग तथा मुख्य प्रवेश द्वार संख्या-1 एवं 2 को सील किया। फैक्ट्री से जुड़ी 168 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। स्योहारा क्षेत्र के गांव सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट के संचालक अतीक अहमद के खिलाफ जनपद जालौन में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था।

फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी आरोप है कि नई दिल्ली निवासी आरोपी अतीक अहमद कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। फोरेंसिक लैब मथुरा की जांच में वाहन पर लदे डिब्बों में गोमांस की पुष्टि हुई थी। मामले में जालौन जिलाधिकारी ने मीट फैक्ट्री की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। एसडीएम स्मृति मिश्रा ने बताया कि जालौन के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत फैक्ट्री से जुड़ी संपत्तियों को सील किया गया है।

14 दिन का समय देने के बजाय 24 घंटे में कार्रवाई फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि जब्बार अहमद ने बताया कि शासन की ओर से उन्हें मंगलवार शाम नोटिस दिया गया था, जिसमें संपत्ति कुर्क करने की जानकारी दी गई थी। उनका कहना है कि नियमानुसार 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही सीलिंग की कार्रवाई कर दी। जब्बार अहमद ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय की शरण लेगा।

कंटेनर में मिला था प्रतिबंधित मांस आपको बता दें यह मामला वर्ष 2024 का है। उस समय एट थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय गुप्ता ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कोलकाता की ओर जा रहे एक कंटेनर को रोका था। तलाशी के दौरान कंटेनर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। बरामद मांस के नमूनों को जांच के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला भेजा गया, जहां परीक्षण में उसके गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एट थाना पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर समेत करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।