Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी; अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, स्योहारा (बिजनौर)
share

बिजनौर में एसडीएम स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन ने अतीक अहमद की उमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सील कर दिया। जालौन में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोप है कि फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी की जाती थी।

फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी; अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिजनौर में एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को दिल्ली निवासी अतीक अहमद की याकूबपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सील कर दिया। पूर्वाहन करीब 11 बजे टीम ने फैक्ट्री परिसर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया गया और गोदाम, मशीनरी क्षेत्र, प्रशासनिक विभाग तथा मुख्य प्रवेश द्वार संख्या-1 एवं 2 को सील किया। फैक्ट्री से जुड़ी 168 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। स्योहारा क्षेत्र के गांव सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट के संचालक अतीक अहमद के खिलाफ जनपद जालौन में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था।

फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी

आरोप है कि नई दिल्ली निवासी आरोपी अतीक अहमद कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। फोरेंसिक लैब मथुरा की जांच में वाहन पर लदे डिब्बों में गोमांस की पुष्टि हुई थी। मामले में जालौन जिलाधिकारी ने मीट फैक्ट्री की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। एसडीएम स्मृति मिश्रा ने बताया कि जालौन के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत फैक्ट्री से जुड़ी संपत्तियों को सील किया गया है।

Voice of UP

14 दिन का समय देने के बजाय 24 घंटे में कार्रवाई

फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि जब्बार अहमद ने बताया कि शासन की ओर से उन्हें मंगलवार शाम नोटिस दिया गया था, जिसमें संपत्ति कुर्क करने की जानकारी दी गई थी। उनका कहना है कि नियमानुसार 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही सीलिंग की कार्रवाई कर दी। जब्बार अहमद ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय की शरण लेगा।

कंटेनर में मिला था प्रतिबंधित मांस

आपको बता दें यह मामला वर्ष 2024 का है। उस समय एट थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय गुप्ता ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कोलकाता की ओर जा रहे एक कंटेनर को रोका था। तलाशी के दौरान कंटेनर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। बरामद मांस के नमूनों को जांच के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला भेजा गया, जहां परीक्षण में उसके गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एट थाना पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर समेत करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

अतीक के गिरोह पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई

अतीक अहमद का वर्तमान पता नई दिल्ली स्थित आजाद अपार्टमेंट के पास बताया गया, जबकि उसका मूल निवास बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर कस्बे में है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने अतीक अहमद और उसके गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि अवैध कमाई से बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।