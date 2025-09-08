बीच सड़क सांड खड़ा था, मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अफसर तो अखिलेश ने ऐसे लिए मजे

योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक का प्रोटोकॉल भी जारी हुआ। इसके बाद भी कोई अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा। इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है और मजे लिए हैं।

आगरा में सोमवार को एक अजब घटना हुई। किसानों को समस्याओं को सुनने के लिए बैठक बुलाई गई। किसानों की बैठक में योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य तो पहुंचीं लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे मंत्री जी इतनी खफा हो गईं कि कहा कि कोई अधिकारी कुछ नहीं सुन रहा है। मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत की बात भी कही। मंत्री की बैठक में अधिकारियों का नहीं पहुंचना विपक्षी पार्टी सपा को सरकार पर हमला करने का नया मौका दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसी से जुड़ी खबर को पोस्ट करते हुए कहा कि अब अधिकारी मासूम बनकर बहाना मारेगे कि जाम लगा था, पानी भरा था, रास्ते में सांड खड़ा था।

दरअसल सोमवार को आगरा के विकास भवन में किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक थी। इस बैठक को लेकर प्रशासन को प्रोटोकॉल के तहत जानकारी दी गई थी। उसके बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। मौर्या की अपनी ग्रामीण विधानसभा के किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक प्रस्तावित थी। सभी अधिकारियों को बता दिया गया था। इसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। मौर्या ने जिला अधिकारी से मोबाइल पर हुई बात में नाराजगी व्यक्त कर दी है। कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी शिकायत की जाएगी।

इसी को लेकर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सुनने में आया है कि भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री महोदया जी के बुलाने के बावजूद भी आगरा में अधिकारी किसानों की सुनवाई से दूर रहे। अब अधिकारी मासूम बनकर बहाना मारेंगे कि जाम लगा था, पानी भरा था और बीच सड़क में सांड खड़ा था, इसीलिए हम नहीं आ पाए। भाजपा डिमोशन के बाद भी डिमोशन करने का मौका नहीं चूकती। अखिलेश ने पूछा कि अधिकारी किसके इशारे पर कैबिनेट मंत्री की अवमानना, उपेक्षा और अपमान करने का साहस कर रहे हैं। ये गहरी खोजबीन का विषय है। कहीं ये भी किसी आपसी खींचातानी की कहानी तो नहीं है? अखिलेश ने अंत में लिखा कि दिल्ली-लखनऊ वाया आगरा!