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प्रेमिका का उधार चुकाने के लिए बन गए अपराधी, लूट के पैसों से पूरे किए शौक, एक ने घर का बिजली बिल भरा

Dinesh Rathour शामली/बाबरी
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दो जुलाई को शामली में शराब सेल्समैन से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने प्रेमिका के शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था।

प्रेमिका का उधार चुकाने के लिए बन गए अपराधी, लूट के पैसों से पूरे किए शौक, एक ने घर का बिजली बिल भरा

Shamli News: कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कभी-कभी गलत रास्ते पर भी चल पड़ता है। ऐसाी ही मामला यूपी के शामली जिले से सामने आया है। पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन से एक लाख रुपये लूटने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 53 हजार रुपये भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि बाकी की रकम तीन आरोपियों ने प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए खर्च कर दी। एक ने प्रेमिका से उधार ले रखा था, उसे भी चुकाया। इसके अलावा बिजली बिल नहीं जमा होने के कारण एक आरोपी के घर की बिजली काट दी गई थी। उसने अपने घर का बिजली बिल जमा करके कनेक्शन जुड़वाया था। पांच आरोपियों ने

घटना दो जुलाई की है। बाबरी थाना क्षेत्र के हाथी करौदा में शराब ठेके के सेल्समैन से पांच लोगों ने एक लाख रुपये लूट लिए थे। शामली पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी एनपी सिंह ने बताया कि हाथी कारौदा के पास देशी शराब की दुकान के सेल्समैन आकाश से दो जुलाई की रात दिल्ली-देहरादून इकानोमिक कॉरिडोर के अंडरपास के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। पीड़ित ने तीन जुलाई को पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने एक लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों अंकुर, सागर, सावेज, शाकिब, मोनू निवासी गांव बंतीखेड़ा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई नकदी में से 53 हजार रुपये, बैग, हिसाब की कापी, आधार कार्ड सहित घटना में इस्तेमाल की गई दो बाइक, तमंचा-कारतूस और चाकू बरामद किया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों ने पहली बार लूट की घटना को अंजाम दिया था। सेल्समैन ने एक लाख रुपये लूट की सूचना दी थी, जबकि पुलिस जांच में सामने आया कि उसके पास से 85 हजार रुपये लूटे गए थे।

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मुख्य आरोपी ने लूट के पैसों से जमा किया था बिजली बिल

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घटना का मुख्य आरोपी सागर है, जिसके घर का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली काट दी गई थी। सागर पर 28 हजार रुपये का बकाया था और उसने लूट के पैसों में से सात हजार रुपये का भुगतान कर अपने घर की बिजली वापस जुड़वाई थी। मुखबिरी करने वाले अंकुर और मोनू को हिस्से के तौर पर 10-10 हजार रुपये मिले थे। दोनों ने अपनी-अपनी प्रेमिकाओं के खर्च और जरूरतों के लिए अपराध का रास्ता चुना। मोनू ने बताया कि उसने प्रेमिका से 10 हजार रुपये उधार लिए थे, जिसे अब एडमिशन के लिए रुपयों की जरूरत थी। उधार चुकाने के दबाव में वह घटना में शामिल हुआ।

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दो आठवीं और दो 12वीं पास थे आरोपी

दूसरी तरफ, अंकुर ने अपनी प्रेमिका के मोबाइल का रिचार्ज और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए इस घटना में साथ दिया। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह में शामिल आरोपी शाकिब पीओपी का कार्य करता है, जबकि सावेज वेल्डिंग का कार्य करता है। ये दोनों आठवीं पास हैं, जबकि मोनू 12वीं पास है। अंकुर इस बार 12वीं कक्षा में आया है। जांच में पता चला कि करीब डेढ़ माह पूर्व अंकुर की शराब के ओवर रेट को लेकर सेल्समैन आकाश से कहासुनी हुई थी, जिसका बदला लेने की बात उसके मन में थी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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