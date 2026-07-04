प्रेमिका का उधार चुकाने के लिए बन गए अपराधी, लूट के पैसों से पूरे किए शौक, एक ने घर का बिजली बिल भरा

दो जुलाई को शामली में शराब सेल्समैन से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने प्रेमिका के शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था।

Shamli News: कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कभी-कभी गलत रास्ते पर भी चल पड़ता है। ऐसाी ही मामला यूपी के शामली जिले से सामने आया है। पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन से एक लाख रुपये लूटने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 53 हजार रुपये भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि बाकी की रकम तीन आरोपियों ने प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए खर्च कर दी। एक ने प्रेमिका से उधार ले रखा था, उसे भी चुकाया। इसके अलावा बिजली बिल नहीं जमा होने के कारण एक आरोपी के घर की बिजली काट दी गई थी। उसने अपने घर का बिजली बिल जमा करके कनेक्शन जुड़वाया था। पांच आरोपियों ने

घटना दो जुलाई की है। बाबरी थाना क्षेत्र के हाथी करौदा में शराब ठेके के सेल्समैन से पांच लोगों ने एक लाख रुपये लूट लिए थे। शामली पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी एनपी सिंह ने बताया कि हाथी कारौदा के पास देशी शराब की दुकान के सेल्समैन आकाश से दो जुलाई की रात दिल्ली-देहरादून इकानोमिक कॉरिडोर के अंडरपास के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। पीड़ित ने तीन जुलाई को पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने एक लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों अंकुर, सागर, सावेज, शाकिब, मोनू निवासी गांव बंतीखेड़ा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई नकदी में से 53 हजार रुपये, बैग, हिसाब की कापी, आधार कार्ड सहित घटना में इस्तेमाल की गई दो बाइक, तमंचा-कारतूस और चाकू बरामद किया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों ने पहली बार लूट की घटना को अंजाम दिया था। सेल्समैन ने एक लाख रुपये लूट की सूचना दी थी, जबकि पुलिस जांच में सामने आया कि उसके पास से 85 हजार रुपये लूटे गए थे।

मुख्य आरोपी ने लूट के पैसों से जमा किया था बिजली बिल पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घटना का मुख्य आरोपी सागर है, जिसके घर का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली काट दी गई थी। सागर पर 28 हजार रुपये का बकाया था और उसने लूट के पैसों में से सात हजार रुपये का भुगतान कर अपने घर की बिजली वापस जुड़वाई थी। मुखबिरी करने वाले अंकुर और मोनू को हिस्से के तौर पर 10-10 हजार रुपये मिले थे। दोनों ने अपनी-अपनी प्रेमिकाओं के खर्च और जरूरतों के लिए अपराध का रास्ता चुना। मोनू ने बताया कि उसने प्रेमिका से 10 हजार रुपये उधार लिए थे, जिसे अब एडमिशन के लिए रुपयों की जरूरत थी। उधार चुकाने के दबाव में वह घटना में शामिल हुआ।