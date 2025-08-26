Be sure to give sword and gun in your daughter wedding said President of All India Kshatriya Mahasabha बेटी की शादी में तलवार और कट्टा जरूर दो; अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का विवादित बयान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBe sure to give sword and gun in your daughter wedding said President of All India Kshatriya Mahasabha

बेटी की शादी में तलवार और कट्टा जरूर दो; अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का विवादित बयान

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पंचायत से कहा कि बेटियों की शादी में दहेज दो या न दो लेकिन तलवार और कट्टा जरूर दो। इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपतTue, 26 Aug 2025 04:53 PM
share Share
Follow Us on
बेटी की शादी में तलवार और कट्टा जरूर दो; अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का विवादित बयान

यूपी के ग्रेटर नोएडा के निक्की पायला हत्याकांड सुर्खियों में है। इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में बागपत के एक गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। जहां महासभा के अध्यक्ष ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बेटियों की शादी में दहेज दो या न दो लेकिन तलवार और कट्टा जरूर दो।

जिले के गौरीपुर मितली गांव में रविवार को ठाकुर समाज की बैठक हुई। इसे केसरिया पंचायत नाम दिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने कहा, “शादियों में लोग सोना-चांदी, 10-20 लाख रुपये दे देते हैं। जब वह सोना पहनकर बाजार में जाएंगी। लेकिन बाजार में बैठे चोर-उच्चके क्या उसे छोड़ेंगे, उसे लूट लेंगे। इसलिए मेरे कौम के वीरों, अपनी बहन बेटियों को पैसा दो या न दो, लेकिन एक कट्टा और तलवार जरूर देना। तलवार या कट्टा हम तो कह रहे हैं कि रिवॉल्वर दीजिए। लेकिन रिवॉल्वर का दाम थोड़ा ज्यादा है। 3-4 लाख में मिलेगा। हालांकि कट्टा सस्ता मिल जाएगा।”

ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये विवादित बयान है।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया फौजी, परिवार ने मंडप सजवाकर कराई शादी

क्षत्रिय महासभा पदाधिकारियों ने ली शपथ

भारतीय क्षत्रिय महासभा की केसरिया महापंचायत में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। संस्कारवान समाज की संरचना को लेकर मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष सचिन ठाकुर ने बताया कि आदर्श समाज, धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि व संस्कारवान समाज की संरचना को लेकर विचार रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह, मंडल अध्यक्ष ठाकुर चंद्रपाल सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पंवार समेत अनय लोग मौजूद रहे।

Bagpat Latest News Baghpat News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |