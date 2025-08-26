बेटी की शादी में तलवार और कट्टा जरूर दो; अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का विवादित बयान

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पंचायत से कहा कि बेटियों की शादी में दहेज दो या न दो लेकिन तलवार और कट्टा जरूर दो। इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के ग्रेटर नोएडा के निक्की पायला हत्याकांड सुर्खियों में है। इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में बागपत के एक गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। जहां महासभा के अध्यक्ष ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बेटियों की शादी में दहेज दो या न दो लेकिन तलवार और कट्टा जरूर दो।

जिले के गौरीपुर मितली गांव में रविवार को ठाकुर समाज की बैठक हुई। इसे केसरिया पंचायत नाम दिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने कहा, “शादियों में लोग सोना-चांदी, 10-20 लाख रुपये दे देते हैं। जब वह सोना पहनकर बाजार में जाएंगी। लेकिन बाजार में बैठे चोर-उच्चके क्या उसे छोड़ेंगे, उसे लूट लेंगे। इसलिए मेरे कौम के वीरों, अपनी बहन बेटियों को पैसा दो या न दो, लेकिन एक कट्टा और तलवार जरूर देना। तलवार या कट्टा हम तो कह रहे हैं कि रिवॉल्वर दीजिए। लेकिन रिवॉल्वर का दाम थोड़ा ज्यादा है। 3-4 लाख में मिलेगा। हालांकि कट्टा सस्ता मिल जाएगा।”

ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये विवादित बयान है।