सपा में रहें या बसपा में, हार तय है; आजम खां के जेल से निकलने पर बोले डिप्टी सीएम

यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के बाद उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की हार तय है।

यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के बाद उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की हार तय है।

सपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में लगभग दो साल बाद जमानत मिलने के पश्चात मंगलवार को सीतापुर जिला कारागार से रिहा हुए। सीतापुर जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सपा नेता आजम खान की रिहाई हो गई है। इस बीच, केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि मोहम्मद आजम खान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है।

इससे पहले, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए झांसी में पीटीआई-भाषा से कहा कि आजम खान साहब के किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज़म खान की रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर खान के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।