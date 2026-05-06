चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग में रहिएगा सावधान, ठगी का बिछा है जाल; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

साइबर अपराधी आधिकारिक वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन चला रहे हैं। ये ठग खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर बड़ा डिस्काउंट, 'लास्ट सीट' या 'वीआईपी एक्सेस' जैसे लालच देकर श्रद्धालुओं पर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाते हैं।

UP News : उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा दिया है। फर्जी वेबसाइट और लुभावने सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए हेलीकॉप्टर बुकिंग और होटल पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। डीआईजी मेरठ और एसएसपी ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

बुलंदशहर के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि साइबर अपराधी आधिकारिक वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन चला रहे हैं। ये ठग खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर 30 फीसदी डिस्काउंट, 'लास्ट सीट' या 'वीआईपी एक्सेस' जैसे लालच देकर श्रद्धालुओं पर तत्काल भुगतान करने का दबाव बनाते हैं।

भुगतान के लिए फर्जी क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी साझा की जाती है और पैसे मिलते ही आरोपी संपर्क तोड़ देते हैं। ठगी से बचने के लिए ​केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। डीआईजी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे फर्जी डोमेन को ब्लॉक कराएं और सोशल मीडिया पर चल रहे संदिग्ध विज्ञापनों को हटवाने की कार्रवाई करें।

​ठगी से बचने के लिए रहें सतर्क - ​हमेशा सरकारी और अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करें।

​- भुगतान करने से पहले वेबसाइट के यूआरएल की प्रमाणिकता जरूर जांचें।

- ​व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान ऑफर या लिंक पर भरोसा न करें।

- ​यदि ठगी का शिकार होते हैं तो बिना देरी 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें।

​- अंजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंक डिटेल या ओटीपी साझा न करें।

- ​सोशल मीडिया पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट के झांसे में न आएं।