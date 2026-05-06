Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग में रहिएगा सावधान, ठगी का बिछा है जाल; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

May 06, 2026 09:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
share

साइबर अपराधी आधिकारिक वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन चला रहे हैं। ये ठग खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर बड़ा डिस्काउंट, 'लास्ट सीट' या 'वीआईपी एक्सेस' जैसे लालच देकर श्रद्धालुओं पर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाते हैं।

चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग में रहिएगा सावधान, ठगी का बिछा है जाल; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

UP News : उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा दिया है। फर्जी वेबसाइट और लुभावने सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए हेलीकॉप्टर बुकिंग और होटल पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। डीआईजी मेरठ और एसएसपी ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

बुलंदशहर के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि साइबर अपराधी आधिकारिक वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन चला रहे हैं। ये ठग खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर 30 फीसदी डिस्काउंट, 'लास्ट सीट' या 'वीआईपी एक्सेस' जैसे लालच देकर श्रद्धालुओं पर तत्काल भुगतान करने का दबाव बनाते हैं।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हमले की साजिश में थे

भुगतान के लिए फर्जी क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी साझा की जाती है और पैसे मिलते ही आरोपी संपर्क तोड़ देते हैं। ठगी से बचने के लिए ​केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। डीआईजी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे फर्जी डोमेन को ब्लॉक कराएं और सोशल मीडिया पर चल रहे संदिग्ध विज्ञापनों को हटवाने की कार्रवाई करें।

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने ममता से मिलने जाने से पहले चढ़ाया UP का सियासी पारा, कहा-2022 में भी..
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में दूध पर बात करते-करते अचानक हुआ बवाल, मंच पर जमकर जूतमपैजार
ये भी पढ़ें:यूपी: मां-बेटे की अचानक मौत से हड़कंप, एक बच्चे की हालत गंभीर; पति हिरासत में

​ठगी से बचने के लिए रहें सतर्क

- ​हमेशा सरकारी और अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करें।

​- भुगतान करने से पहले वेबसाइट के यूआरएल की प्रमाणिकता जरूर जांचें।

- ​व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान ऑफर या लिंक पर भरोसा न करें।

- ​यदि ठगी का शिकार होते हैं तो बिना देरी 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें।

​- अंजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंक डिटेल या ओटीपी साझा न करें।

- ​सोशल मीडिया पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट के झांसे में न आएं।

- ​किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को अपुष्ट स्रोतों पर न डालें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।