दिवाली पर खरीदारी में रहें सावधान, खिलौने वाली मिठाई में मिला टेलकम पाउडर; FSDA का ऐक्शन

दीपावली और भाईदूज आदि त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के 23 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

दीपावली करीब है। त्योहारी सीजन में कुछ कारोबारी सड़े खजूर, खराब आटा और दूध बेच रहे हैं। यही नहीं राजधानी लखनऊ में खिलौने वाली मिठाई में टेलकम पाउडर का इस्तेमाल भी पकड़ा गया है। यदि गलती से इनका प्रयोग कोई कर लेता तो अस्पताल जाने की नौबत आ जाती। एफएसडीए ने विशेष अभियान में करीब 9 लाख रुपये की खराब, मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार में बिकने से रोकी। इस दौरान 6.65 लाख के खाद्य पदार्थ सीज किए गए जबकि 2.51 लाख रुपये मूल्य के सामान नष्ट करा दिए गए।

सहायक आयुक्त (खाद्य) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि खुर्रम नगर पुलिस चौकी के पास अबरार नगर में खिलौने वाली मिठाई में टेलकम पाउडर की मिलावट मिली। मौके पर ही मोबाइल लैब से जांच के बाद यह मिठाई सीज कर ली गई।

रेवड़ी, गट्ठा में मिला रहे थे रंग इसी इलाके में रेवड़ी, इलाइची दाना और गट्ठा में बाहरी रंग की मिलावट पाई गई। हरदोई रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज में मोहम्मद ताज के रखे खजूर सड़े हुए थे। प्रीति ट्रेडर्स का छुआरा भी सड़ चुका था। इन सभी को नष्ट कराया गया।

वायरल वीडियो के बाद पानी की बोतलें सील प्रमुख ब्रांड से मिलते जुलते नाम वाले पानी की बोतलों का वीडियो वायरल हुआ था। (हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता) इसके आधार पर काकोरी स्थित अमित गंगा एक्वा कूल फर्म पर छापा मारा गया। यहां से एक लीटर वाली 7664 बोतले सीज की गईं। इसके अलावा लालकुआं चौराहा से गणेश ट्रेडिंग फर्म से घी, रिफाइंड सोयाबीन तेल वनस्पति, गणेश ऑयल लालकुआं चौराहा से सरसों का तेल सीज किया गया। यहीं से प्रकाश ब्रांड का आटा नष्ट कराने के साथ नोटिस दिया गया। आटे में गंदगी थी और काफी दिन का रखा हुआ था।

दूध, मिठाई और तेल पर विशेष फोकस टीम ने खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध निर्मित मिठाइयों, नमकीन, खाद्य तेल, वनस्पति घी, और रंगीन मीठे खिलौनों की बिक्री की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।