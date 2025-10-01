अस्पताल में जाएं तो सावधान रहें, स्किन खराब कर सकते हैं बैक्टीरिया

प्राथमिक तौर पर ओपीडी में आए 20 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के 2300 मरीजों के नमूने लिए गए थे। इनमें से 1311 नमूनों की कल्चर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन्हें शोध में शामिल किया गया। इन मरीजों की जांच के बाद 808 मरीजों में एस्केप समूह के बैक्टीरिया मिले।

अस्पतालों में मिलने वाले बैक्टीरिया त्वचा को खराब कर रहे हैं। करीब 61 प्रतिशत मरीजों में एस्केप समूह के बैक्टीरिया मिले हैं। इन मरीजों पर सामान्य एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही है। इन मरीजों की बीमारी एडवांस एंटीबायोटिक की मदद से काबू की गई। यह खुलासा हुआ है गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के शोध में। यह शोध इसी माह इंडियन जनरल डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

त्वचा संक्रमण यानी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन (एसएसटीआईएस) के मरीजों में अस्पतालों में पाए जाने वाले एस्केप समूह के अलग-अलग छह बैक्टीरिया मिले हैं, जिसकी वजह से इन मरीजों के शरीर की चमड़ी खराब हो रही थी। शोध में शामिल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. अरुप मोहंती ने बताया कि प्राथमिक तौर पर ओपीडी में आए 20 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के 2300 मरीजों के नमूने लिए गए।

इनमें से 1311 नमूनों की कल्चर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन्हें शोध में शामिल किया गया। इन मरीजों की जांच के बाद 808 मरीजों में एस्केप समूह के बैक्टीरिया मिले। उन्होंने बताया कि एस्केप समूह के बैक्टीरिया आमतौर पर अस्पतालों में पाए जाते हैं, जो नोसोकोमियल संक्रमणों के कारण बनते हैं। इन मरीजों में यही हुआ।

ये खतरनाक बैक्टीरिया मिले बैक्टीरिया प्रतिशत मरीज स्टैफिलोकोकस ऑरियस 59.5

स्यूडोमोनस एरुगिनोसा 17.8

क्लेबसिएला निमोनिया 11.3

एसिनेटोबैक्टर बाउमानी 08.0

एंटरोबैक्टर 02.4

एंटरोबैक्टर के अन्य सात 0.80

एम्स की डायरेक्टर बोलीं- एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ.विभा दत्ता ने कहा कि एम्स की टीम गंभीर बीमारियों पर लगातार शोध कर रही है। इससे महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग का शोध काफी अहम है। इससे गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। शोध के लिए पूरी टीम को बधाई।