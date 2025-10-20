समाज-राष्ट्र तोड़ने वालों से सावधान रहें: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है तो हम निश्चिंत होकर सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। यह समय सोने का नहीं है। उन्होंने समाज को चेताते हुए कहा कि समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और अब जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हैं, तब हमारा दायित्व और अधिक बढ़ गया है। हमें समाज के एक-एक तबके को जोड़ना होगा।
दीपोत्सव पर रविवार को अयोध्या आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं रात्रिविश्राम किया और सोमवार सुबह कारसेवकपुरम पहुंचे। यहां उन्होंने संतों के साथ बैठक की। चर्चा के बाद सीएम ने संतों के साथ अल्पाहार किया। सीएम ने संतों का सम्मान भी किया। इसके बाद कारसेवकपुरम की गौशाला में गायों को गुड़, चना और केला खिलाया। कारसेवकपुरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गले लगाकर खुशी के साथ जोड़ें सीएम योगी ने कहा कि त्योहार का उत्साह तभी सार्थक होता है, जब समाज के हर तबके को अपनी खुशी में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, त्योहार का उत्साह तभी है, जब हम अपनी खुशी के साथ समाज के हर तबके को और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को गले लगाकर खुशी के साथ जोड़ सकें। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद जब वे आगे बढ़े तो उन्हें अयोध्या धाम की स्वच्छता के नए मानक गढ़ने वालों के बीच पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद वे उन लोगों की बस्ती में पहुंचे, जो जीवन भर लोगों को नदी पार करवाते हैं। सीएम योगी बोले, निषाद बस्ती में जाकर मुझे मिष्ठान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्रीराम ने भी तो यही किया था। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था, शबरी के जूठे बेर खाकर कृतज्ञता ज्ञापित की थी। संत समाज से दीपावली पर आशीर्वाद देने का आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित संत समाज से दीपावली पर विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा, जहां अभाव है, वहां अपने आशीर्वाद से इस कमी को पूरा करिए। दीपावली का मिष्ठान वहां तक पहुंचाने में योगदान जरूर दें। सीएम योगी ने पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं दीं और कहा कि दीपावली का पर्व केवल घरों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसकी रोशनी पहुंचे। संतों व पदाधिकारियों का जताया आभार मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ प्रचारक पुरुषोत्तम नायक, गोपाल जी सहित सभी वरिष्ठ प्रचारकों और स्वयंसेवकों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, पूज्य संतों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। 150 सफाई कर्मचारियों और 50 नाविकों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क के हेलीपैड के पास नगर निगम के 150 सफाई कर्मचारियों और 50 नाविकों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही उन्हें उपहार भी भेंट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों और नाविकों के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बधाई और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।
रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी
भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हुए श्रीराम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से उनका स्वागत किया। श्रीरामलला के दरबार में लगाई हाजिरी हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की।
प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं
अयोध्या प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखी व समृद्ध जीवन की कामना की।
अयोध्या की निषाद बस्ती में मनाई दीपावली
रविवार को दो-दो कीर्तिमान रचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह निषाद और मलिन बस्ती पहुंचे। सीएम ने स्थानीय लोगों के साथ दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयां, उपहार और फुलझड़ियां वितरित कीं। उन्होंने बुजुर्गों के साथ माताओं-बहनों को भी मिष्ठान्न और फलों की टोकरी भेंट की। सीएम योगी ने कहा कि हर घर में दीप जरूर जलना चाहिए, क्योंकि वह दीप अयोध्या का प्रतीक बनेगा और उसके माध्यम से मां लक्ष्मी का आगमन होगा। जय श्रीराम के उद्घोष से की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय श्रीराम, भारत माता की जय और सरयू मैया की जय के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि दीपावली के पावन अवसर पर मुझे अयोध्या धाम की निषाद बस्ती में आने का अवसर मिला है। जिन्होंने जीवन भर दूसरों को पार लगाने का कार्य किया, आज उनके बीच आकर उनका अभिनंदन करता हूं। जब श्रीराम वनवास जा रहे थे, तब सबसे पहले मित्रता और सहयोग के लिए निषादराज ही आए थे। त्रेतायुग से चली यह मैत्री आज भी अयोध्या धाम के दीपोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ रही है। निषाद बस्ती में विशेष रूप से वितरित की मिठाई मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव ही आज की दीपावली है। इस उत्सव का आनंद तब और बढ़ जाता है, जब हम सब मिलकर इसमें सहभागी बनते हैं। आज विशेष रूप से निषाद बस्ती में दीपावली की मिठाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कुछ लोगों को मैंने अपने हाथों से उपहार वितरित किया है और बाकी सभी के लिए व्यवस्था की गई है। सभी लोग यहां से मिष्ठान लेकर जाएंगे और इस आनंद को अपने घर-परिवार तक पहुंचाएंगे। स्वच्छता को लेकर की निषाद बस्ती की सराहना मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपका मोहल्ला साफ-सुथरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतवासी को स्वच्छता के प्रति आग्रही बनाया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जो लोग दूसरों का मोहल्ला साफ करते हैं, उनका अपना मोहल्ला भी साफ-सुथरा होना चाहिए। आपने अपनी छोटी सी बस्ती को बहुत सुंदर और स्वच्छ रखा है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। महिलाओं को दिए उपहार मुख्यमंत्री योगी ने मातगैड मोहल्ला वार्ड संख्या-31 देवकाली और कंधरपुर (मांझी नगर) निषाद बस्ती (वार्ड संख्या-01 अभिराम दास) में घर-घर जाकर मिठाइयां, फलों की टोकरी और दीपावली के उपहार वितरित किए। उन्होंने बच्चों को उपहार भी दिए। इसके बाद टॉफी, चॉकलेट और फुलझड़ियां बांटीं। सीएम ने बच्चों को दुलारा सीएम ने यहां छोटे बच्चे को गोद में लेकर दुलार भी किया। वे मुख्यमंत्री और संत के साथ ही यहां अभिभावक भी भूमिका में भी नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ परिवार के लोगों ने सेल्फी ली और पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, उनका स्नेह पाकर परिवार के सदस्य और मोहल्लेवासी भाव-विह्वल हो उठे। मातगैड कोतवाल मंदिर में किया दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निषाद बस्ती में दीपावली मनाने के बाद मातगैड कोतवाल मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया और सुखी-समृद्ध प्रदेश की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।