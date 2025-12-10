Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsBDO arrested red-handed taking a bribe of Rs 1 lakh at a government residence in Orai UP
सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार, थाने लेकर आई एंटी करप्शन

सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार, थाने लेकर आई एंटी करप्शन

संक्षेप:

यूपी के उरई में सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तार बीडीओ को एंटी करप्शन टीम थाने ले आई है। कागजी कार्यवाही की जा रही है।

Dec 10, 2025 08:27 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के उरई जिले में कदौरा ब्लाक स्थित सरकारी आवास से बीडीओ प्रतिभा शाल्या को एंटी करप्शन टीम ने ठेकेदार से एक लाख रुपये घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा है। टीम उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। कागजी कार्यवाही की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कस्बे के विवान कंट्रेक्शन एंड सप्लायर्स के ठेकेदार विवेक सिद्धार्थ ने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि काम की स्वीकृति और भुगतान के लिए बीडीओ प्रतिभा शाल्या रिश्वत मांग रही हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने सबूत जुटाए और बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। ब्लाक स्थित सरकारी आवास पर विवेक ने जैसे ही रिश्वत के एक लाख रुपये बीडीओ को सौंपे, टीम ने धर-दबोचा। टीम को देख प्रतिभा शाल्या ने रुपये फेंकते हुए हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हालांकि टीम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए सीधे कदौरा थाने पहुंच गई। बरामद रुपये जब्त कर लिए गए। एंटी करप्शन टीम ने संबंधित दस्तावेजों की भी जांच-पड़ताल की है। अब तक के लेन-देन से जुड़े तकनीकी और डिजिटल सबूत भी तलाशे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम के प्रमुख पीयूष पांडे ने बताया कि बीडीओ के खिलाफ रिश्वत मांगने की सूचना मिली थी। बुधवार को टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। गुरुवार को लखनऊ में कोर्ट में पेश किया जाएगा।

read moreये भी पढ़ें:
योगी सरकार 410 ग्राम पंचायतों में करने जा रही यह काम, गांव में जाएंगे अधिकारी
यूपी के शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने पूरी की ये मांग

शामली में रिश्वतखोर एआईजी स्टांप और स्टेनो को जेल भेजा

वहीं शामली में एआईजी स्टाम्प व उसके स्टोनों के एक लाख रुपये की रिश्वते लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद विजिलेंस सीओ आजाद सिंह केंसरी की तहरीर पर थाना आदर्शमंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अधिकारी व कर्मचारियों को जेल भेज दिया। वहीं, बुधवार को रजिस्ट्रार कार्यालय में जहां अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं, सहायक महानिरीक्षक निबंधन सहायक आयुक्त स्टाम्प के कार्यालय में ताला लटका रहा। गत मंगलवार को थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव मुंडेट कला निवासी महेश कुमार तथा उनके भतीजे वरदान की शिकायत पर विजिलेंस मेरठ की टीम ने एआईजी रविन्द्र मेहता तथा उसके स्टेनो अश्वनी कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके से रंगे हाथों दबोच लिया था। एआईजी ने जमीन को आबादी भूमि बताते हुए स्टाम्प हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पीड़ित को नोटिस भेजकर रिश्वत का दबाव बनाया था। बुधवार को विजिलेंस सीओ आजाद सिंह केंसरी की तहरीर पर थाना आदर्शमंडी पुलिस ने एआईजी रविन्द्र मेहता तथा स्टेनो अश्वनी कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |