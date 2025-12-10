सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार, थाने लेकर आई एंटी करप्शन
यूपी के उरई में सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तार बीडीओ को एंटी करप्शन टीम थाने ले आई है। कागजी कार्यवाही की जा रही है।
यूपी के उरई जिले में कदौरा ब्लाक स्थित सरकारी आवास से बीडीओ प्रतिभा शाल्या को एंटी करप्शन टीम ने ठेकेदार से एक लाख रुपये घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा है। टीम उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। कागजी कार्यवाही की जा रही है।
कस्बे के विवान कंट्रेक्शन एंड सप्लायर्स के ठेकेदार विवेक सिद्धार्थ ने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि काम की स्वीकृति और भुगतान के लिए बीडीओ प्रतिभा शाल्या रिश्वत मांग रही हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने सबूत जुटाए और बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। ब्लाक स्थित सरकारी आवास पर विवेक ने जैसे ही रिश्वत के एक लाख रुपये बीडीओ को सौंपे, टीम ने धर-दबोचा। टीम को देख प्रतिभा शाल्या ने रुपये फेंकते हुए हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हालांकि टीम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए सीधे कदौरा थाने पहुंच गई। बरामद रुपये जब्त कर लिए गए। एंटी करप्शन टीम ने संबंधित दस्तावेजों की भी जांच-पड़ताल की है। अब तक के लेन-देन से जुड़े तकनीकी और डिजिटल सबूत भी तलाशे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम के प्रमुख पीयूष पांडे ने बताया कि बीडीओ के खिलाफ रिश्वत मांगने की सूचना मिली थी। बुधवार को टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। गुरुवार को लखनऊ में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शामली में रिश्वतखोर एआईजी स्टांप और स्टेनो को जेल भेजा
वहीं शामली में एआईजी स्टाम्प व उसके स्टोनों के एक लाख रुपये की रिश्वते लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद विजिलेंस सीओ आजाद सिंह केंसरी की तहरीर पर थाना आदर्शमंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अधिकारी व कर्मचारियों को जेल भेज दिया। वहीं, बुधवार को रजिस्ट्रार कार्यालय में जहां अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं, सहायक महानिरीक्षक निबंधन सहायक आयुक्त स्टाम्प के कार्यालय में ताला लटका रहा। गत मंगलवार को थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव मुंडेट कला निवासी महेश कुमार तथा उनके भतीजे वरदान की शिकायत पर विजिलेंस मेरठ की टीम ने एआईजी रविन्द्र मेहता तथा उसके स्टेनो अश्वनी कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके से रंगे हाथों दबोच लिया था। एआईजी ने जमीन को आबादी भूमि बताते हुए स्टाम्प हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पीड़ित को नोटिस भेजकर रिश्वत का दबाव बनाया था। बुधवार को विजिलेंस सीओ आजाद सिंह केंसरी की तहरीर पर थाना आदर्शमंडी पुलिस ने एआईजी रविन्द्र मेहता तथा स्टेनो अश्वनी कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है।