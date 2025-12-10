सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार, थाने लेकर आई एंटी करप्शन

संक्षेप: यूपी के उरई में सरकारी आवास पर एक लाख घूस लेती रंगेहाथ बीडीओ गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तार बीडीओ को एंटी करप्शन टीम थाने ले आई है। कागजी कार्यवाही की जा रही है।

यूपी के उरई जिले में कदौरा ब्लाक स्थित सरकारी आवास से बीडीओ प्रतिभा शाल्या को एंटी करप्शन टीम ने ठेकेदार से एक लाख रुपये घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा है। टीम उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। कागजी कार्यवाही की जा रही है।

कस्बे के विवान कंट्रेक्शन एंड सप्लायर्स के ठेकेदार विवेक सिद्धार्थ ने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि काम की स्वीकृति और भुगतान के लिए बीडीओ प्रतिभा शाल्या रिश्वत मांग रही हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने सबूत जुटाए और बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। ब्लाक स्थित सरकारी आवास पर विवेक ने जैसे ही रिश्वत के एक लाख रुपये बीडीओ को सौंपे, टीम ने धर-दबोचा। टीम को देख प्रतिभा शाल्या ने रुपये फेंकते हुए हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हालांकि टीम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए सीधे कदौरा थाने पहुंच गई। बरामद रुपये जब्त कर लिए गए। एंटी करप्शन टीम ने संबंधित दस्तावेजों की भी जांच-पड़ताल की है। अब तक के लेन-देन से जुड़े तकनीकी और डिजिटल सबूत भी तलाशे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम के प्रमुख पीयूष पांडे ने बताया कि बीडीओ के खिलाफ रिश्वत मांगने की सूचना मिली थी। बुधवार को टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। गुरुवार को लखनऊ में कोर्ट में पेश किया जाएगा।