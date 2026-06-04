बीडीसी सदस्य की हत्या, नग्न अवस्था में खेत में मिला शव; यूपी में सनसनीखेज मर्डर

यूपी के बस्ती में बीडीसी सदस्य की हत्या की वारदात सामने आई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लालगंज थाना क्षेत्र स्थित मंझरिया गांव के समीप खेत में गुरुवार की सुबह एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बीडीसी सदस्य के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हत्या किए जाने की गवाही दे रहे थे। उसकी बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी पड़ी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है।

लालगंज थाना क्षेत्र स्थित मंझरिया गांव के कुछ लोग गुरुवार की सुबह मॉर्निंगवॉक पर निकले थे। उन्होंने एक खेत में नग्न हालत में पड़ा युवक का शव देखा और शोर मचाया। उनका शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई। लालगंज थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। शव तकरीबन 35 साल के युवक का था। उसके चेहरे व शरीर केअन्य हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे। आंख में भी गहरा घाव था। कपड़े थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में फेंके गए थे। उसकी बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। पुलिस ने बाइक के नम्बर के आधार पर शव की शिनाख्त करने में सफलता पाई। मालूम हुआ कि शव शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित डिलिया ग्राम पंचायत के देवरांव निवासी रामअवतार के पुत्र मदन जायसवाल (35) की है।

पत्नी को फोन कर बताया था कि रात में वह घर नहीं लौटेंगे मदन जायसवाल क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। पुलिस कर्मियों ने मदन के परिजनों को सूचना दी। परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि वह प्रापर्टी डीलिंग भी करते थे। उन्होंने शहर के अमहट पुल के पास एक कमरा ले रखा था जहां सहयोगियों के साथ रहकर कारोबार करते थे। मदन बुधवार की रात में 10 बजे वह अपनी पल्सर बाइक लेकर घर से निकले थे। आधे घंटे बाद तकरीबन 10:30 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर बताया कि रात में वह घर नहीं लौटेंगे। सुबह घर पहुंचेंगे। सीओ रुधौली ने बताया कि मदन के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।