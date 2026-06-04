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बीडीसी सदस्य की हत्या, नग्न अवस्था में खेत में मिला शव; यूपी में सनसनीखेज मर्डर

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बस्ती में बीडीसी सदस्य की हत्या की वारदात सामने आई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है।

बीडीसी सदस्य की हत्या, नग्न अवस्था में खेत में मिला शव; यूपी में सनसनीखेज मर्डर

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लालगंज थाना क्षेत्र स्थित मंझरिया गांव के समीप खेत में गुरुवार की सुबह एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का नग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बीडीसी सदस्य के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हत्या किए जाने की गवाही दे रहे थे। उसकी बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी पड़ी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है।

लालगंज थाना क्षेत्र स्थित मंझरिया गांव के कुछ लोग गुरुवार की सुबह मॉर्निंगवॉक पर निकले थे। उन्होंने एक खेत में नग्न हालत में पड़ा युवक का शव देखा और शोर मचाया। उनका शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई। लालगंज थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। शव तकरीबन 35 साल के युवक का था। उसके चेहरे व शरीर केअन्य हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे। आंख में भी गहरा घाव था। कपड़े थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में फेंके गए थे। उसकी बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। पुलिस ने बाइक के नम्बर के आधार पर शव की शिनाख्त करने में सफलता पाई। मालूम हुआ कि शव शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित डिलिया ग्राम पंचायत के देवरांव निवासी रामअवतार के पुत्र मदन जायसवाल (35) की है।

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पत्नी को फोन कर बताया था कि रात में वह घर नहीं लौटेंगे

मदन जायसवाल क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। पुलिस कर्मियों ने मदन के परिजनों को सूचना दी। परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि वह प्रापर्टी डीलिंग भी करते थे। उन्होंने शहर के अमहट पुल के पास एक कमरा ले रखा था जहां सहयोगियों के साथ रहकर कारोबार करते थे। मदन बुधवार की रात में 10 बजे वह अपनी पल्सर बाइक लेकर घर से निकले थे। आधे घंटे बाद तकरीबन 10:30 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर बताया कि रात में वह घर नहीं लौटेंगे। सुबह घर पहुंचेंगे। सीओ रुधौली ने बताया कि मदन के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।

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लखनऊ में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, हत्या का आरोप

वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बुधवार को संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पति पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शामली हेड़ीकर्म निवासी खुशी (21) अपने पति सावेज संग गऊघाट ठाकुरगंज में किराए पर रहती थी। पति सावेज सर्कस में काम करता है। मृतका के भाई अमन ने बताया करीब 3 साल पहले खुशी ने लव मैरिज की थी। इसके बाद उसे अपने साथ लखनऊ लेकर आ गया। इनके एक आठ माह की बेटी सनाया है। लखनऊ लाने के बाद खुशी का परिवार से कोई संपर्क नहीं था। मायकेवालों को उन लोगों के यहां रहने की जानकारी भी नहीं थी। मंगलवार देर रात करीब 10 बजे वीडियो कॉल करके बताया खुशी एडमिट है। जब हम लोग लखनऊ पहुंचे तब डॉक्टर से पता चला उसे जहर दिया गया है। खुशी की बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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