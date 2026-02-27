इंस्टाग्राम-यूट्यूब अकाउंट बेचने के नाम पर लाखों की ठगी; मेरठ में BCA छात्र गिरफ्तार

इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर पोर्टल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच व भावनपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम–यूट्यूब अकाउंट बेचने के नाम पर ठगी करने वाले बीसीए छात्र ऋषभ खारी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पांच राज्यों में 25–30 लोगों से 3–5 लाख रुपये ठगे।

Meerut News: मेरठ में क्राइम ब्रांच और भावनपुर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल बेचने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीसीए का छात्र है और पिछले एक साल से अधिक समय से पांच राज्यों में लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि 25 फरवरी को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

इंस्टा और यूट्यूब पर 86 हजार फॉलोअर साइबर सेल ने प्रतिबिंब पोर्टल पर लंबित शिकायतों की छानबीन की तो एक मोबाइल नंबर संदिग्ध मिला, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शिकायतें दर्ज थीं। सर्विलांस सेल की मदद से उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई, जो भावनपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय पाई गई। इसके बाद भावनपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई। टीम ने स्याल गांव निवासी ऋषभ खारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बीसीए का छात्र है और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट व यूट्यूब चैनल पर 86 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। करीब दो साल पहले उसके मन में सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने का विचार आया, जिसके बाद उसने अकाउंट बेचने के नाम पर ठगी की योजना बनाई।

चैनल बेचने के नाम पर ठगी आरोपी सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्ट डालकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल को बेचने का विज्ञापन करता था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने उससे संपर्क किया। वह अलग-अलग दरें बताकर क्यूआर कोड के जरिए अग्रिम भुगतान मंगवाता था। पैसे मिलते ही वह संबंधित व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर देता और संपर्क खत्म कर देता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने Pinterest जैसी वेबसाइट से फर्जी आधार और पैन कार्ड डाउनलोड कर उनका इस्तेमाल किया।