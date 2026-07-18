कानून के दायरे में लड़ी जाएगी मस्जिद की लड़ाई, बेदखली के आदेश पर बोले सांसद इमरान मसूद
सहारनपुर कलक्ट्रेट में बनी मस्जिद के बेदखली के आदेश के बाद सांसद इमरान मसूद ने कोर्ट का रुख करने की बात कही। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा। मस्जिद की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी।
MP Imran Mashood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा। कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण को रोकने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा जिक्र करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कांग्रेसी शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे।
अंबाला रोड स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद इमरान मसूद ने कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद, जौहर यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और मालिकाना हक का मामला है। यह पूरी तरह जमीन के स्वामित्व और कानूनी अधिकार से जुड़ा मामला है, जिसका अंतिम फैसला न्यायालय को करना है।
भूमि का रिकॉर्ड याकूब खां और वाहिद खां के नाम पर दर्ज
उन्होंने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी बेदखली की कार्रवाई से पहले संबंधित भूमि के मालिकाना हक का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। उनका दावा है कि संबंधित भूमि का रिकॉर्ड आज भी याकूब खां और वाहिद खां के नाम पर दर्ज है। केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर किसी के स्वामित्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे पक्ष का समर्थन करेगी।
शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा करेंगे कांग्रेसी
सांसद ने कहा कि इस्लामी नियमों के अनुसार यदि किसी धार्मिक स्थल का जमीन पर वैध अधिकार सिद्ध नहीं है तो वहां नमाज अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पूरे मामले का समाधान केवल न्यायालय के फैसले के आधार पर होना चाहिए और इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर की पहचान हमेशा गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे से रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी हर वर्ष की तरह इस बार विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
किसी भी शिक्षा संस्थान को ध्वस्त करना उचित नहीं
जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी शिक्षा संस्थान को ध्वस्त करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यदि सरकार को उसके संचालन या प्रबंधन को लेकर कोई आपत्ति है तो नियमानुसार प्रशासक नियुक्त कर जांच कराई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो। हाल के दिनों में जिन्ना को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर सांसद ने कहा कि कांग्रेस का मोहम्मद अली जिन्ना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर में जिन्ना देश के बंटवारे के सबसे बड़े गुनहगार हैं। कांग्रेस को जिन्ना समर्थक बताना केवल राजनीतिक प्रचार है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि देश में किसी भी विवाद का समाधान संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। इस दौरान एमएलसी शाहनवाज खान, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, महेंद्र तनेजा, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, वरूण शर्मा, गणेश दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।