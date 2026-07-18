कानून के दायरे में लड़ी जाएगी मस्जिद की लड़ाई, बेदखली के आदेश पर बोले सांसद इमरान मसूद

सहारनपुर कलक्ट्रेट में बनी मस्जिद के बेदखली के आदेश के बाद सांसद इमरान मसूद ने कोर्ट का रुख करने की बात कही। उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा। मस्जिद की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी।

MP Imran Mashood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा। कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण को रोकने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा जिक्र करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कांग्रेसी शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे।

अंबाला रोड स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद इमरान मसूद ने कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद, जौहर यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और मालिकाना हक का मामला है। यह पूरी तरह जमीन के स्वामित्व और कानूनी अधिकार से जुड़ा मामला है, जिसका अंतिम फैसला न्यायालय को करना है।

भूमि का रिकॉर्ड याकूब खां और वाहिद खां के नाम पर दर्ज उन्होंने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी बेदखली की कार्रवाई से पहले संबंधित भूमि के मालिकाना हक का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। उनका दावा है कि संबंधित भूमि का रिकॉर्ड आज भी याकूब खां और वाहिद खां के नाम पर दर्ज है। केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर किसी के स्वामित्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे पक्ष का समर्थन करेगी।

शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा करेंगे कांग्रेसी सांसद ने कहा कि इस्लामी नियमों के अनुसार यदि किसी धार्मिक स्थल का जमीन पर वैध अधिकार सिद्ध नहीं है तो वहां नमाज अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पूरे मामले का समाधान केवल न्यायालय के फैसले के आधार पर होना चाहिए और इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर की पहचान हमेशा गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे से रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी हर वर्ष की तरह इस बार विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।