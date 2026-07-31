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Basti News: सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं युवा : सचिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: कप्तानगंज में ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने युवाओं की विकसित भारत में भूमिका पर चर्चा की। छात्रों को आत्मनिर्भरता, स्टार्टअप, और डिजिटल सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। सचिन सिंह ने रोजगार सृजन के लिए कौशल शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता की बात कही।

Basti News: सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं युवा : सचिन

Basti News: कप्तानगंज। नगर पंचायत कप्तानगंज स्थित एक संस्थान में गुरुवार को ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और विकसित भारत की अवधारणा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। सचिन सिंह ने कहा कि आज का युवा केवल रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला भी बन सकता है। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए कौशल और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संवाद के दौरान छात्र-छात्राओं ने भी अपने विचार साझा किए।

वक्ताओं ने युवाओं से सामाजिक समरसता, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष गौरव मणि तिवारी ने युवाओं से अपने ज्ञान, कौशल और ऊर्जा का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करने की अपील की। इस दौरान रिंकू सिंह, विक्रांत पांडेय, अश्वनी उपाध्याय, अनमोल सिंह और विद्यालय परिवार, शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

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