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Basti News: मेडिकल कॉलेज में मनाया गया स्तनपान दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया। बालरोग विभाग और कम्यूनिटी मेडिसिन ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। डॉ. अलका शुक्ला ने बताया कि स्तनपान से शिशुओं को सही पोषण मिलता है और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है।

मेडिकल कॉलेज में मनाया गया स्तनपान दिवस
मेडिकल कॉलेज में मनाया गया स्तनपान दिवस

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया। बालरोग विभाग और कम्यूनिटी मेडिसिन की ओर से स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बालरोग विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष डॉ. अलका शुक्ला ने बताया कि हर साल एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना था, जिससे शिशुओं को सही पोषण और उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके। स्तनपान के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए नार्सिंग छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से स्तनपान से मां और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

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स्तनपान कराने से महिला में स्तन कैंसर, डिम्बग्रंथि के कैंसर, टाइप-2 डायबिटीज और हृदय रोगों के होने की संभावना कम हो जाती है। कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंका केसरवानी ने बताया कि जन्म के एक घंटे के भीतर और बच्चे को छह महीने का होने तक स्तनपान कराना चाहिए। मां का दूध पौष्टिक तत्व, एंटी बैक्टिरीयल से परिपूर्ण होता है जो बच्चे के हित में है। इस दौरान डॉ. सोनल मद्देशिया, डॉ. आफरीन खानम, डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, डॉ. श्याम गुप्ता, डॉ. आफताब आलम, डॉ. आमिर आदि उपस्थित रहे।

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