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Basti News: बौद्धिक विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: आरोग्य भारती ने बहादुरपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कनैला में सुपोषण पर कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य वक्ता डॉ. दीपक सिंह ने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विटामिन और प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम में 70 बच्चे और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

Basti News: बौद्धिक विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। आरोग्य भारती गोरक्षप्रांत की ओर से मंगलवार को बहादुरपुर विकास खंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कनैला में सुपोषण पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता आरोग्य भारती के प्रांत सचिव डॉ. दीपक सिंह ने स्कूली बच्चों को सुपोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे लेकर बच्चों से संवाद किया। डॉ. दीपक सिंह ने बताया कि प्रचुर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत जरुरी है। कार्यशाला में 70 स्कूली बच्चों सहित प्रधानाध्यापिका सविता पटेल, राम अवतार, परमदेव चौधरी, शिल्पी, सुनीता देवी, संगीता देवी आदि लोग उपस्थित रहीं।

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