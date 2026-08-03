Basti News: पति के डांटने पर पत्नी ने खाया जहर
Basti News: बस्ती के पुरानी बस्ती थानांतर्गत एक महिला ने सोमवार को बच्चों को स्कूल न भेजने पर पति की डांट से नाराज होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। 34 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार में पति, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। उसकी हालत स्थिर है।
Basti News: बस्ती। शहर के पुरानी बस्ती थानांतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने सोमवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन का लिया। उसने यह कदम बच्चों को स्कूल न भेजने पर पति की डांट से नाराज होकर उठाया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को पुरानी बस्ती के बरदहिया क्षेत्र की रहने वाली 34 वर्षीय को उसके पति ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर डांटा था। डांटने के बाद वह स्टेशन चले गए थे। कुछ देर बाद उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी पत्नी ने जहर खा लिया है।
इसके बाद वह तुरंत परिजनों के साथ पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। महिला का विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व हुआ था। परिवार में पति-पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी है। जिला अस्पताल में भर्ती महिला की हालत स्थिर बनी हुई है।
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