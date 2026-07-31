Basti News: बच्चों को अकेला पाकर पिटाई का आरोप
Basti News: छावनी थानाक्षेत्र के बाघानाला गांव में एक महिला, सीता देवी, के बच्चों को अकेला पाकर उन पर हमला हुआ। विवाद के बाद विपक्षी घर पहुंचे और बच्चों को मारपीट कर घायल कर दिया। पड़ोसियों ने बीच में आकर मदद की। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है।
Basti News: विक्रमजोत। छावनी थानाक्षेत्र में रिश्तेदारी में गई एक महिला के बच्चों को घर में अकेला पाकर उसके साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। छावनी थानाक्षेत्र के बाघानाला गांव निवासिनी सीता देवी ने छावनी पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि पिछले मंगलवार को गांव के ही विपक्षियों के साथ कुछ विवाद हो गया था। इसके बाद वह रिश्तेदार के यहां चली गई, जिसको लेकर गुरुवार को उसी बात को लेकर झगड़ा करने के उद्देश्य से उसके घर पर पहुंचकर गाली देने लगे। घर पर मौजूद बच्चों के विरोध करने पर विपक्षी भड़क गए और उनको मारा-पीटा व धमकी देते हुए चले गए।
मारपीट में पीड़िता का बेटा राज, बेटी लक्ष्मी व राधा चोटिल हो गई। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर बचाव किया। इस मामले में चौंकी इंचार्ज सभाजीत मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
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