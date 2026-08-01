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Basti News: नाली नहीं होने से मुख्य मार्ग पर जलभराव, ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती। कुदरहा ब्लॉक क्षेत्र के बैडारी मुस्तहकम गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से

Basti News: नाली नहीं होने से मुख्य मार्ग पर जलभराव, ग्रामीण परेशान

Basti News: बस्ती। कुदरहा ब्लॉक क्षेत्र के बैडारी मुस्तहकम गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। गांव में नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा है। इससे लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीण ब्रजेश उपाध्याय, रमाकांत यादव, अभिषेक समेत अन्य लोगों ने बताया कि यह मार्ग गांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है। इस पर प्रतिदिन स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों का आवागमन होता है।जलभराव के बीच लोगों को मजबूरी में गुजरना पड़ता है। इस दौरान कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नाली निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द नाली निर्माण कराने के साथ ही मुख्य मार्ग से जलनिकासी की मांग की है, ताकि लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।

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