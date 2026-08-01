Basti News: रंजिश को लेकर पिता-पुत्र को पीटा, एक बेहोश
Basti News: बस्ती के मुंडेरवा थानाक्षेत्र के अंडा गांव में रंजिशन मारपीट की घटना में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विपक्षियों ने डंडे और ईंट से मारकर पिता-पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा, भूमि विवाद को लेकर परसरामपुर पुलिस ने भी एक अन्य मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले के मुंडेरवा थानाक्षेत्र के अंडा गांव में रंजिशन मारपीट की घटना में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विपक्षियों ने एकराय होकर डंडे व ईंट से मारापीटा। जिसमें पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटे घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया और उसे अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही पिता के भी हाथ की हड्डी टूट गई। मुंडेरवा पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी सफीउल्लाह, इसरार, शाहिद, मो. खालिद, शाहिद, जैद, असरफ अली, हुरैरा और अजमतउल्लाह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई राजनाथ सिंह को सौंपी गई है。
भूमि विवाद को लेकर मारपीट, दो नामजद
बस्ती। भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना में परसरामपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसी थाने के रामनगर निवासी अभिषेक पांडेय का आरोप है कि विपक्षियों ने भूमि विवाद को लेकर गत गुरुवार को अपशब्द कहते हुए उन्हें मारापीटा। बीच-बचाव में आए माता-पिता को मारपीट कर जानमाल की धमकी दी। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर इसी गांव के आरोपी जयप्रकाश पांडेय उर्फ बब्लू, आदित्य पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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