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Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर मां-बेटे को मारपीट कर धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के महुडर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की घटना हुई। झिनका देवी ने तहरीर दी कि विपक्षियों ने उन्हें और उनके बेटों को रोककर लाठी-डंडों से हमला किया और जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच एसआई को सौंप दी गई है।

Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर मां-बेटे को मारपीट कर धमकाया

Basti News: बस्ती। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के महुडर में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। महुडर निवासी झिनका देवी पत्नी साधु शरण ने तहरीर देकर बताया है कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने उन्हें व उनके बेटों को रास्ते में रोक लिया। अपशब्द कहते हुए लाठी-डंडे आदि से मारापीटा और जानमाल की धमकी दी। साथ ही उनकी बाइक को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। एसएचओ शशांक शेखर राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर इसी गांव के आरोपी जितेन्द्र कुमार, शीला देवी, शिखा और अंजनी देवी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

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जांच एसआई शैलेन्द्र शुक्ला को सौंपी गई है। वहीं हर्रैया पुलिस ने पट्टे की जमीन में निर्माण कार्य करने को लेकर धमकाने व काम रूकवाने के आरोप में इसी थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी जेठूराम की तहरीर पर पुलिस ने गांव के रामप्रकाश, सुमित्रा, प्रदीप और लालमती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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