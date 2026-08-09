Basti News: रास्ते में कूड़ा फेंकने की बात को लेकर मारपीट
Basti News: बस्ती जिले में कप्तानगंज पुलिस ने रास्ते में कूड़ा फेंकने को लेकर हुई मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला वन्दना ने आरोप लगाया है कि उसके पट्टीदारों ने उसे गालियां दीं और मारपीट की, जिससे उसकी जान-माल को खतरा हुआ। पुलिस जांच कर रही है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। कप्तानगंज पुलिस ने रास्ते में कूड़ा फेंकने की बात को लेकर मारपीट की घटना में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी थाने के कच्चीपुर निवासी वन्दना पत्नी दिलीप कुमार का आरोप है कि गत सात अगस्त की सुबह रास्ते में कूड़ा फेंकने को लेकर उनके सगे पट्टीदारों ने उन्हें अपशब्द कहा। मना करने पर लाठी-डंडे से मारपीट की। साथ ही जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी शांति, सूरज, विनोद निवासीगण कच्चीपुर और दुर्गेश निवासी पुरैना थाना पैकोलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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