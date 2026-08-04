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Basti News: विद्युत तार काटने के विवाद को लेकर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के मुंडेरवा लबनापार में विद्युत तार काटने के विवाद को लेकर मारपीट हुई। कुमकुम पत्नी रामअवतार ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उनका तार काट दिया और धमकी दी। पुलिस ने हरीशचंद्र और पूनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसी क्षेत्र में और एक निर्माणाधीन दीवार को गिराने की शिकायत पर कार्रवाई की गई।

Basti News: विद्युत तार काटने के विवाद को लेकर मारपीट

Basti News: बस्ती। शहर कोतवाली के मुंडेरवा लबनापार में विद्युत तार काटने के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इसी गांव की रहने वालीं कुमकुम पत्नी रामअवतार ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके विद्युत तार से विपक्षी अपना तार तोड़कर बिजली चला रहे थे। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने विपक्षियों का तार हटा दिया। इसी बात से नाराज विपक्षियों ने उनका विद्युत तार भी काट दिया। ऐसा करने से मना करने पर उन्हें व घरवालों को अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी और मारापीटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर इसी गांव के आरोपी हरीशचंद्र और उनकी पत्नी पूनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई अजय कुमार यादव को सौंपी है।

वहीं कलवारी थानाक्षेत्र के ईजरगढ़ में निर्माणाधीन दिवार को गिराने व तोड़फोड़ की घटना में पुलिस ने कार्रवाई की है। इसी गांव के अखंड सिंह की तहरीर पर आरोपी रमाकांत शुक्ला, नितिन शुक्ला, प्रदुम्न शुक्ला, विष्णुकांत शुक्ला व दस अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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