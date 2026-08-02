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Basti News: नाम नई दुनियां, पर गांव में बांस बल्ली के सहारे हो रही विद्युत आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: ग्रामीणों ने बस्ती जिले के घिरौली पांडेय गांव में टूटी हुई विद्युत पोल के लिए बिजली विभाग से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि तेज आंधी में पोल गिरे और विभाग ने उन्हें बिना बदले ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। ग्रामीणों ने लकड़ी के पोल के सहारे बिजली आ रही है, जिससे जनहानि का खतरा बना हुआ है।

Basti News: नाम नई दुनियां, पर गांव में बांस बल्ली के सहारे हो रही विद्युत आपूर्ति

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। विकास क्षेत्र विक्रमजोत के घिरौली पांडेय गांव के नई दुनिया पुरवे में बांस-बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दो सप्ताह पूर्व तेज बारिश के साथ आई आंधी में नीम का पेड़ 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन पर गिर गया था। इससे बिजली के दो पोल टूट गए और एक पोल लटक गया। ग्रामीणों के मुताबिक, विभाग ने टूटे पोल को बदले बिना ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने टूटे हुए पोल की जगह लकड़ी का पोल लगा दिया, जिसके सहारे फिलहाल विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी का पोल कभी भी टूटकर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।शिकायतकर्ता बृजकिशोर यादव ने बताया कि इसी रास्ते से होकर बच्चे विद्यालय जाते हैं। गांव के अन्य लोग भी इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। ऐसे में तेज आंधी या बारिश के दौरान लकड़ी का पोल गिरने से जनहानि की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त पोल को हटाकर नया पोल लगाने की मांग की है।

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