Basti News: लक्ष्य बनाकर दो घंटे में गांव के सबसे गंदे स्थान की कर दी सफाई
Basti News: बस्ती के विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत शेखपुरा में स्वच्छता सेवा समिति का गठन किया गया है। यह समिति हर रविवार सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें गांववाले शामिल होते हैं। गंदगी हटाने के लिए जगह-जगह श्रमदान किया जाता है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत शेखपुरा में स्वच्छता सेवा समिति का गठन हुआ है। इस समिति में गांव वाले शामिल हैं। इन्होंने तय किया है कि प्रत्येक रविवार को सामूहिक स्वच्छता अभियान चलायेंगे। यह समिति तय करती है कि इस सप्ताह गांव का सबसे गंदा स्थान कौन है। उसके बाद उसी स्थान पर करीब दो दर्जन से अधिक ग्रामीण एकत्र होते हैं और पूरी साफ-सफाई कर कूड़े व गंदगी को एक जगह एकत्र कर देते हैं। जिसे यहां का तैनात सफाई कर्मी सूरज चक्रवर्ती अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा देता है। यह अभियान प्रत्येक रविवार को दो घंटे चलता है, जिसमें ग्रामीण श्रमदान करते हैं।
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