Basti News: गांव में बनी स्वच्छता समिति ने की सामूहिक सफाई, हर रविवार जुटता है पूरा गांव
Basti News: बस्ती में बहादुरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत ने ग्राम स्वच्छता समिति का गठन किया है। सभी सदस्य हर रविवार को गांव में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इससे सप्ताह भर गंदगी वाले स्थानों की सफाई की जाएगी। ग्रामीण स्वच्छता के प्रति सक्रिय हैं और सफाई कर्मी की मदद के साथ काम करते हैं।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत में ग्राम स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। ग्राम स्वच्छता समिति के सभी सदस्य और अन्य ग्रामीणों ने प्रत्येक रविवार को गांव में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत रविवार को गांव के सभी स्थानों की दो घंटे तक सफाई की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे सप्ताह ऐसे स्थान जहां पर अधिक गंदगी हो जाती है, उसे साफ कर दिया जाता है। सफाई कर्मी सूरज ने बताया कि इस गांव के लोग स्वयं से स्वच्छता कर भी देते हैं और उसे ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जाता है।
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