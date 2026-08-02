Basti News: घर में दुपट्टे के फंदे से लटक गया युवक, मौत
Basti News: बस्ती जिले के महसो गांव में, शनिवार सुबह एक युवक ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। संदीप (30) ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। घटना से परिवार में भारी शोक छा गया है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले के लालगंज थानांतर्गत महसो गांव में एक युवक शनिवार की सुबह फंदे से लटक गया। इसकी जानकारी होते ही परिजनों ने आनन-फानन में उसे नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए। लेकिन यहां पहुंचते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ लालगंज विनय कुमार पाठक ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पारिवारिक कलह को लेकर युवक के आत्महत्या की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महसो निवासी संदीप (30) पुत्र रामशंकर की शादी हो चुकी थी। उसके तीन संतानें हैं।
शनिवार की सुबह करीब छह बजे कमरे में लगे पंखे में उसने दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। घरवालों ने फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। जीवित होने की उम्मीद में उसे तत्काल निजी साधन से जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी और चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से परिवार में मातम पसर गया। पत्नी व अन्य परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी महसो सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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