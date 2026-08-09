Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: विक्रमजोत के पास हादसे में कांवड़िए की मौत, दूसरा गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती के विक्रमजोत में एक कांवड़िए की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब कांवड़िया दवा लेने के लिए वाहन से उतरा और पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। इसमें एक अन्य कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

विक्रमजोत के पास हादसे में कांवड़िए की मौत, दूसरा गंभीर
विक्रमजोत के पास हादसे में कांवड़िए की मौत, दूसरा गंभीर

Basti News: हरि शंकर त्रिपाठी बस्ती। छावनी थानाक्षेत्र के विक्रमजोत स्थित अवधेश ढाबे के पास शनिवार देर रात सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई। दवा लेने के लिए वाहन से नीचे उतरे कांवड़िए को पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में एक अन्य कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

ये भी पढ़ें:हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत, 12 घायल

दुर्घटना का विवरण

लालगंज थानाक्षेत्र के महसों निवासी हरिओम सोनी (20) पुत्र स्व. योगेंद्र सोनी अन्य कांवड़ियों के साथ अयोध्या से जल भरकर बस्ती की ओर लौट रहा था। परिजनों के अनुसार रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। रात करीब एक बजे विक्रमजोत के अवधेश ढाबे के पास वह दवा लेने के लिए ट्रॉली से नीचे उतरा। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़िया घायल

पुलिस की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची छावनी पुलिस घायल हरिओम को सीएचसी विक्रमजोत ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राणा डीपी सिंह ने बताया कि हादसे में कांवड़िए की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

दूसरा हादसा

वहीं, दूसरे हादसे में पचवस के पास कांटे, संतकबीरनगर निवासी अमरेश पुत्र अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी विक्रमजोत लाया गया, चिकित्सकों ने दर्शननगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि घायल का पैर फ्रैक्चर हुआ है。

अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा हादसा हुआ है?
बस्ती के विक्रमजोत में एक कांवड़िए की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: चक्कर खाकर गिरा कांवड़िया, अस्पताल में हुई मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Accident अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।