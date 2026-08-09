Basti News: विक्रमजोत के पास हादसे में कांवड़िए की मौत, दूसरा गंभीर
Basti News: बस्ती के विक्रमजोत में एक कांवड़िए की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब कांवड़िया दवा लेने के लिए वाहन से उतरा और पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। इसमें एक अन्य कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।
Basti News: हरि शंकर त्रिपाठी बस्ती। छावनी थानाक्षेत्र के विक्रमजोत स्थित अवधेश ढाबे के पास शनिवार देर रात सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई। दवा लेने के लिए वाहन से नीचे उतरे कांवड़िए को पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में एक अन्य कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।
दुर्घटना का विवरण
लालगंज थानाक्षेत्र के महसों निवासी हरिओम सोनी (20) पुत्र स्व. योगेंद्र सोनी अन्य कांवड़ियों के साथ अयोध्या से जल भरकर बस्ती की ओर लौट रहा था। परिजनों के अनुसार रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। रात करीब एक बजे विक्रमजोत के अवधेश ढाबे के पास वह दवा लेने के लिए ट्रॉली से नीचे उतरा। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना पर पहुंची छावनी पुलिस घायल हरिओम को सीएचसी विक्रमजोत ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राणा डीपी सिंह ने बताया कि हादसे में कांवड़िए की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
दूसरा हादसा
वहीं, दूसरे हादसे में पचवस के पास कांटे, संतकबीरनगर निवासी अमरेश पुत्र अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी विक्रमजोत लाया गया, चिकित्सकों ने दर्शननगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि घायल का पैर फ्रैक्चर हुआ है。
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